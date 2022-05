“¿Por qué no catean el hotel”, cuestionan padres de Viridiana a Fiscalía

Padres de Viridiana Moreno Vásquez cuestionaron por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha cateado el hotel a donde la joven acudió a una entrevista de trabajo previo a su desaparición el pasado 18 de mayo.Criticaron además que “toda la fuerza” del Gobierno para buscar en la zona de Chachalacas —donde la misma familia y pobladores hallaron restos humanos— consistió en “dos perros y dos patrullas”.“Lo que vemos anormal, o yo no sé si sea normal, es que la Fiscalía de Cardel catea la casa (de Viridiana) cuatro veces, pero no nada más de ir y ‘nos vamos a llevar esta prenda de su hija’, hacían un revoltijo que vaya...“Pero iban como dueños y con permiso y para arriba, ni una orden ni nada, y vaya pero a cada rato iban a hacer la búsqueda y volvían a regresar a la casa como (…) no sé, algo muy raro”, dijo la madre de la joven en rueda de prensa desde el municipio de Tlaltetela, de donde Viridiana es originaria.Comentó que ahora demandan que las autoridades también indaguen el hotel “Bienvenido”, ubicado en la avenida principal de la localidad de Cardel, municipio de La Antigua, a donde se reportó que Viridiana acudió por una presunta oportunidad laboral.“Ahora, ¿por qué no catean el hotel? Eso es lo que nosotros les pedimos, métanse al hotel, es lo que quiero yo, si mi hija fue a entrevista a ese lugar pues también el hotel, ¿por qué nada más la casa de ella? ¿o qué cosa buscan ahí’”, dijo la madre.Respecto a si saben sobre otros situaciones similares sobre citas en ese hotel por supuestos empleos, los padres de Viridiana dijeron desconocer si ello ocurría y dijeron no saber a quién pertenezca el establecimiento.Por su parte, el primo de Viridiana criticó que las autoridades ante la búsqueda y hallazgo de restos humanos en la playa de Chachalacas, pues dejaron que fueran los mismos pobladores y la familia quienes buscaran en el sitio, apoyando sólo con “dos perros y dos patrullas”.“Yo les decía ahí, en la reunión que tuvimos, qué hacemos, ustedes como autoridades, ¿nos llevamos el cuerpo así? Creen que es lógico si fuera de nosotros, nos lo llevamos así, o esperamos o le decimos a nuestro pueblo ‘ayúdenos a encontrar’... porque nosotros lo estamos encontrando. (...) Y ellos nos decían ‘es que estamos trabajando con toda la fuerza por cielo mar y tierra’, y perdón y se los dije ahí de frente y lo sostengo: ‘¿toda su fuerza son dos perros y dos patrullas, esa es toda su fuerza?’”, dijo.El familiar de Viridiana reiteró que fue sospechosa la manera en que hallaron los restos que, según autoridades, pertenecen a la joven, y sostuvo que por ahora no pueden identificar lo encontrado.“Al pueblo entero que fue a buscar, nos pareció muy raro… encontramos primero el torso, sin brazos, hasta la rodilla en una bolsa. A cuatro cuadras encontramos las dos piernas en otra bolsa, al día siguiente encontramos primero el antebrazo, (...) pero no tenia el tatuaje que yo le dije a mi tía: tía, encontramos el brazo, yo lo vi, y no tenia la parte del tatuaje, no lo tenía, no lo puedo reconocer, no le puedo decir si es o no”.Detalló que posteriormente encontraron pertenencias de Viridiana, pero también de forma sospechosa.“El segundo día todas las cosas que encontramos ya estaban sin bolsa, las encontramos visibles, además de encontrar su credencial de elector, encontramos unas tarjetas, a simple vista, nos parecía muy extraño, ¿por qué unas cosas en bolsa y otras cosas sin bolsa? Lastimosamente encontramos la cabeza también, encontramos 6 dedos cortados cercenados de una manera muy sanguinaria”, dijo.Por su parte, el padre de Viridiana lamentó que perdió la oportunidad de exhibir “la forma que trabaja” la Fuerza Civil, pues supuestamente apoyaban en el sitio.“(Nos decían) ‘no, es que entiendan que este es un trabajo de expertos’ y les digo: ‘perdón pero tal parece que el puñado de campesinos inexpertos son mejores que todos sus expertos’”, criticó el primo de la joven.