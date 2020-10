“PRIANRD”, sin calidad moral para criticar reformas electorales: Esteban Ramírez

El aspirante a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, respondió a las declaraciones de los dirigentes del PRI, PAN y PRD sobre las reformas político-electorales implementadas en la entidad a propuesta de la bancada morenista en la legislatura y pidió a los líderes partidistas dejar atrás su hipocresía y afrontar su realidad.



A través de sus redes sociales, Ramírez Zepeta refirió que el Congreso local de Veracruz aprobó la reforma político electoral en la que se busca establecer una serie de prerrogativas para maximizar los derechos políticos-electorales y además que se reduzca el gasto público en materia electoral, que se suma a la reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos.



Refirió que la reforma fue avalada por la mayoría calificada de diputadas y diputadas, con 34 votos a favor, 14 en contra y una abstención.



No obstante, antes de esta votación, los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD dieron una rueda de prensa en un conocido café de la ciudad de Xalapa para denunciar que las y los diputados, supuestamente, quieren torcer la ley a su antojo, expuso.



“Yo pregunto, respetuosamente a los dirigentes de la oposición: ¿a ustedes cuándo les ha importado la gente? ¿Con qué calidad moral pueden hablar de torcer la Ley cuando sus partidos han sido la representación de la corrupción y la creación de leyes a modos? ¿Cuándo han representado sus intereses siempre alejados a los mexicanos y a la nación?”, les cuestionó.



Al PRI, dijo, se necesita recordarle la desastrosa gestión de Javier Duarte, un sexenio marcado por la corrupción, el despilfarro y la violencia.



Al PAN, señalarle el bienio de la simulación y su intento por dejar gobernando en Veracruz a una solo familia, consideró.



Finalmente al PRD, acotó, se le recuerda por su alianza “vergonzosa” con el partido que hundió al país en los más altos niveles de violencia en la historia reciente.



A decir de Esteban Ramírez, no piden a la oposición que deje de criticar a este Gobierno, ya que ahora más que nunca se puede ejercer libremente el derecho a expresarse.



“Lo que les pido es que hagan a un lado la hipocresía y afronten su falta de prestigio y credibilidad hacia la ciudadanía sin mentiras, que por ello el pueblo veracruzano votó por Morena, por la esperanza de México”, se lee en el mensaje.



Destacó que lo que vio la ciudadanía durante su rueda de prensa de esta mañana de jueves, es la profecía cumplida del presidente de México: la alianza del PRIANRD, que si antes ya había demostrado su rostro con el Pacto contra México para traicionar los intereses de la nación, ahora pretenden mostrarla de nuevo para enfrentar a la Cuarta Transformación.



“De darse su alianza, es una clara muestra de lo que son capaces: de traicionar sus principios con tal de recuperar el poder y los privilegios que la 4T en Veracruz les ha quitado. No se dan cuenta que ellos son el verdadero problema de México”, finalizó en su mensaje en redes sociales.