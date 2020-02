¿Privilegiados? Alcaldía de Xalapa no quita a todos los que obstruyen calles

Aunque personal del Ayuntamiento de Xalapa y Tránsito del Estado mantienen el operativo permanente de recuperación de espacios peatonales, no todo los obstáculos son retirados de las banquetas.



Este jueves por la mañana, iniciaron su recorrido en el Centro de la capital, sobre la calle Poeta Jesús Díaz. Personal de Limpia Pública, Comercio y Movilidad Urbana trabajaron para liberar la vía pública.



En dicho operativo se retiran anuncios, casetas telefónicas, estructuras metálicas y algunos puestos de pequeños comerciantes que se encubren sobre las aceras o calles e impiden el paso peatonal.



Sin embargo, durante dicho recorrido y ya sobre la calle Pípila, a la altura de la terminal de Auto Transportes Banderilla (ATB), los encargados de dicho operativo decidieron no retirar las casetas de venta de comida, las cuales se encuentran visiblemente sobre la acera.



Bajo el argumento de que serán citados para dialogar y llegar a un acuerdo, los empleados municipales concluyeron en ese lugar el operativo y dejaron intactas dichas casetas.



No así, unas ubicadas en la esquina de Poeta y Pípila fueron retiradas por el mismo personal, ya que se encontraban obstruyendo el paso libre de los peatones.