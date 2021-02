“Puente” levantó ocupación hotelera en Boca del Río pero no en Veracruz Puerto

El primer puente vacacional del año registró un repunte en la afluencia de visitantes a Boca del Río, en donde la ocupación hotelera llegó aproximadamente al 70 por ciento.



Sin embargo, en lo correspondiente en la ciudad de Veracruz, no se cumplieron las expectativas, pues apenas se alcanzó el 20 por ciento de ocupación, informó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.



"Sí se vio una diferencia entre la parte de Boca del Río y la de Veracruz, la parte de Boca del Río sí presentó mucho más afluencia turística. La estimación es que en Boca del Río probablemente se haya tenido el fin de semana un 60 a 70 por ciento promedio vamos a ver, mientras que en la parte de Veracruz en el Centro, alrededor del 20 por ciento", dijo.



Precisó que debido al decreto para reducir la movilidad en el Centro de la ciudad de Veracruz, se vio afectada de manera generalizada la afluencia de visitantes, porque si bien el Centro Histórico no estuvo restringido, los turistas prefirieron visitar el municipio vecino.



Indicó que entienden las medidas sanitarias aplicadas ante el rebrote de casos de COVID-19, aunque no se aplican de manera general.



"Las medidas sanitarias afectan únicamente a ciertas zonas, lo podemos observar en este caso. El porcentaje que haya salido, si hubo una clara diferencia en los municipios. Impactó (el decreto) de manera directa en la zona de Veracruz sobre todo en la zona del Centro".



Será este martes cuando se realice el balance final de la ocupación y derrama por el puente largo.