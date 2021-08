“Que nos aguanten”, pide titular de la SEP a escuelas que piden computadoras

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pidió a los directores de los planteles educativos de Veracruz “que nos aguanten” en la dotación de equipos de cómputos, señalando que la prioridad es rehabilitar los planteles afectados por el paso del huracán Grace pero esta labor les llevará más de un ciclo escolar.



Durante entrevista, la funcionaria federal expuso que ya han recibido solicitudes de los directivos para la instalación de computadoras en los centros de enseñanza pero ello tendrá que esperar.



“Ahorita ya vinieron algunas autoridades, supervisores o directores, a hacer peticiones y algunos nos piden apoyos para centros de cómputo. Les decía que nos aguanten. La prioridad es primero levantar las escuelas que están más afectadas y después, ¿por qué no? Empezar a trabajar las aulas de medios o lo que se requiera, como auditorios”, expuso.



Gómez Álvarez agradeció nuevamente la disposición de los padres de familia y tutores de los estudiantes, ya que, desde la suspensión de clases presenciales en marzo de 2020, se convirtieron en docentes de sus hijos y ahora que se retoman la enseñanza en las escuelas han mostrado su deseo de seguir colaborando.



“Están en la buena disposición; eso yo lo agradezco mucho. Están conscientes de la situación, entonces eso nos va a ayudar bastante para poder lograr lo que queremos, que es una mejor escuela”, afirmó.



En este sentido, dijo que la rehabilitación de los centros de trabajo y su posterior equipamiento tecnológico tomará más de un ciclo escolar para su labor, dado el nivel de deterioro que tienen algunos por la falta de inversión en administraciones anteriores.



“Lamentablemente, las escuelas se dejaron mucho tiempo. Ahorita lo que vemos es nuestra realidad pero fue producto de muchos años que se dejaron las escuelas, en algún momento nada más eran programas paliativos pero no resolvían la realidad”.



Enumeró que hay escuelas que tienen más de 80 años de construidas y si no se les da el mantenimiento adecuado, más allá de la pintura, se siguen desgastando y demandan atención prioritaria.



Ante ello, dejó en claro que tomará su tiempo la rehabilitación de planteles y en este ciclo escolar no será posible terminar esta labor.