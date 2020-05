¡Qué poca…! Se metieron a robar a fonda altruista que regala comida, en Veracruz Puerto

Desde hace dos meses, la señora Erika, quien tiene una cocina económica en el Centro Histórico, regala comida a personas desempleadas durante la contingencia del COVID-19.



Sin embargo, este martes su local fue saqueado por la madrugada; personas desconocidas le robaron insumos necesarios para poder seguir con su labor altruista.



La señora que vende antojitos explicó que los ladrones se metieron por la ventana y le robaron arroz, aceite, masa y otros productos.



Erika explicó que no es la primera vez que entran a robarle, sin embargo, lamentó este que ya no podrá seguir apoyando a las personas desempleadas.



Su local está ubicado en Zamora entre Cinco de Mayo y Madero. La mujer dijo tener sospechas de quién ingresó a su local, aunque evitó mencionar nombres.



No obstante, pidió a la población seguir brindándole apoyo alimenticio para poder seguir regalando comida.



Detalló que pronto desalojará el local pues el dueño ya se lo pidió, pero buscará uno en el Centro Histórico para poder seguir regalando comida a la gente necesitada.