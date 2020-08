“Que responsables paguen por sus actos”: Marko Cortés sobre nuevo videoescándalo

El líder panista dijo que México debe ser un país de Estado de Derecho y siempre debe hacerse una investigación que garantice el debido proceso a los implicados, “que los Tribunales hablen a la luz de las pruebas”



El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, refirió que "todo aquel que haya cometido un delito debe pagar, caiga quien caiga", porque esa ha sido la lucha siempre de su partido, comentó en relación al video difundido ayer de supuestos sobornos de Emilio Lozoya en el Senado.



Cortés se refirió al video que ayer circuló sobre los presuntos sobornos del caso Lozoya, que hoy fue mostrado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde se observa al que hasta ayer era el secretario privado del Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez.



Destacó: “Todos los mencionados aseguran no tener nada que ver, eso me deja tranquilo pero ante cualquier prueba, los señalados deberán responder a sus hechos”.



Dijo además que la exhibición de los videos “es un uso abusivo del poder contra la oposición”.



A pregunta de la prensa, afirmó que ya habló con los involucrados en el tema y se atiene a su versión. Recordó que el PAN estaba a favor de la Reforma Energética "desde su origen" y no era necesario convencerlos.



Criticó en cambio la política energética de AMLO, que regresa al país a la era del carbón contra la de las energías limpias, lo que dijo, "es verdaderamente preocupante".