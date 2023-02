“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1°, párrafo primero.En un escrito sobre derechos humanos la cuestión no podía brillar por su ausencia: ¿Qué son los derechos humanos? La respuesta siempre a la mano, si vale la figura, es como un pase elegante de la tauromaquia (arte de lidiar toros o, en la jerga escolar, “toritos”), es decir, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano.Con esa respuesta se puede seguir adelante, pero es muy poco probable que alguien quede satisfecho. Lo que ocurre es que la conceptualización de los derechos humanos es compleja y, para seguir con la imagen empleada, muy pocos se atreven a tomar el toro por los cuernos.Alejandro Rosillo Martínez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos informa que el jesuita (teólogo y filósofo) Ignacio Ellacuría se atrevió a mostrar una conceptualización de los derechos humanos desde su complejidad y en un artículo nos presenta el pensamiento de Ellacuría sobre los derechos humanos como una herramienta de la praxis de la liberación (liberación de los pueblos oprimidos del mundo y, por tanto, liberación de la opresión material, liberación de la represión, liberación de las dependencias).Disponemos de poco espacio para hacer una reseña del artículo de Rosillo Martínez, pero nos preguntábamos si lo que él muestra alcanza siquiera para hacer una definición descriptiva de los derechos humanos.Según este autor, los elementos que Ignacio Ellacuría muestra son los siguientes:1.- Los derechos humanos son una necesidad de la convivencia social y política, son una necesidad socio-biológica y político- biológica, sin la que se hace inviable la especie y el modo social y político, en que la especie humana debe desenvolverse.2.- Los derechos humanos son una necesidad de la convivencia social y política, son una necesidad socio-biológica y político- biológica, sin la que se hace inviable la especie y el modo social y político, en que la especie humana debe desenvolverse.3.- Los derechos humanos son un producto histórico, los derechos humanos no son algo ajeno a la realidad histórica y, por tanto, tampoco a la praxis humana.4.- Los derechos humanos son aspiraciones. Los derechos humanos, como parte de la realidad histórica, son abiertos y en constante cambio, y se van actualizando según los procesos de lucha de los pueblos en aras de su dignidad, buscando que su realidad humana de más de sí.5.- Los derechos humanos son prescripciones éticas. Ellacuría lleva al terreno ético la cuestión de los derechos humanos, al afirmar que estos son prescripciones éticas, obligantes en conciencia y que humanizan o deshumanizan a individuos grupos o pueblos, según la habitud y actitud respecto de ellos, así como de su cumplimiento o incumplimiento actuales.6.- Los derechos humanos son valores que la colectividad (en su extremo la humanidad) va estimando como algo indiscutible, que se da por aceptado, al menos en su significado teórico.7.- Los derechos humanos son ideales utópicos. El tema de la utopía es importante en el pensamiento de Ellacuría, pues su filosofía de la realidad histórica así lo requiere. La realidad histórica es procesual y dinámica, y en ella se nos da el campo abierto de las máximas posibilidades de lo real.8.- Los derechos humanos son momentos ideológicos. La función liberadora de la filosofía se expresa a través de la crítica que debe estar orientada a desenmascarar lo que de falso e injusto la ideología dominante como momento estructural de un sistema.9.- Los derechos humanos son derechos positivos, otorgados y sancionados por las instancias capaces de hacerlo, especialmente los Estados e instituciones internacionales.10.- Los derechos humanos son convenciones y contratos sociales y políticos, que hacen los individuos entre sí y con el Estado, y los Estados entre ellos.La obra de Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (1990), nos auxilio a entender un poco el alcance del trabajo analítico de Alejandro Rosillo Martínez sobre la reflexión en torno a los derechos humanos por parte de Ignacio Ellacuría y, sobre todo, la advertencia de que a este pensador le faltó tiempo en la vida para construir una síntesis.