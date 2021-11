“Que todos paguen lo mismo”, dicen xalapeños a favor de la Reforma Eléctrica

Integrantes del autodenominado "Grupo Me Canso Ganso" se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para respaldar la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión.Con pancartas en las que brindaban su apoyo al cambio constitucional propuesto por el titular del Ejecutivo federal, dijeron que en México todos deben pagar por igual por la luz, sin condonarles o darles descuento a las grandes empresas.“Estamos a favor de la Reforma Eléctrica, estamos a favor de lo que se está haciendo con la Cuarta Transformación, nosotros estamos para apoyar el beneficio de la ciudadanía en general. Que todos paguen lo mismo, que deje de haber negociaciones con las empresas grandes, porque no estaban viendo la cara bien bonito”, expresó Marisela Aguilar.La integrante de este grupo pro AMLO reiteró que respaldan la propuesta para que la electricidad vuelva a ser de los mexicanos con la aportación de las empresas privadas.“No estamos en contra de las empresas privadas, pero el 54 % (para el sector público) y 46 % (para el privado) nos parece razonable y que nos regresen todo el manejo de la luz, no es justo lo que estaban haciendo con las empresas grandes de que pagaban a peso el kilowatt y nosotros los ciudadanos pagando mucho más caro”, reiteró.Aguilar dijo esperar que las tarifas bajen a partir de esta reforma o en su defecto que todos paguen por el servicio en proporción a lo que consumen, criticando que se les pague a las corporaciones por la generación de energías limpias, cuando se cuentan con hidroeléctricas.Asimismo, reiteró que se debe fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que sea ésta la que maneje dicho sector, y que los ciudadanos le exijan que las maneje adecuadamente.Finalmente, hizo un llamado a los diputados federales para que “sean conscientes y vean por la ciudadanía, por el pueblo de México, no por sus beneficios o por sus mochadas con las empresas particulares porque es eso era lo que se estaba manejando”.