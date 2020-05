¡Quédate en casa! Veracruz todavía no regresa a la “nueva normalidad”

El estado de Veracruz se encuentra con semáforo rojo, por lo que la entidad no está contemplado en el Plan Nacional de Regreso a la Nueva Normalidad y por tanto, se mantienen las restricciones de quédate en casa, sana distancia y todas las medidas de higiene.



Al referir lo anterior, las autoridades de Salud del Estado explicaron que tal como se instruyó por parte del Gobierno federal, mañana lunes inicia el Plan Nacional de Regreso a la Nueva Normalidad, pero solicitaron no malinterpretar este plan.



“Primera aclaración: eso no quiere decir que se levantan las restricciones sanitarias, para nada”, dijeron.



En este sentido, dejaron en claro que este Plan de Regreso a la Nueva Normalidad, lo único que significa es que, de acuerdo al avance de la epidemia, se van tomando ciertas acciones para que poco a poco se reinicien algunas actividades por regiones y estados.



“Esto, de acuerdo al semáforo que el doctor López Gatell ya ha presentado varias veces”, recordaron.



Es así que sólo las instituciones o comercios que sostienen las actividades esenciales seguirán trabajando y cuidando la sana distancia, tal como ya se ha venido haciendo.



No obstante, dejaron en claro que en Veracruz continuarán las mismas indicaciones.



“Mucha atención en esto: en Veracruz tenemos que mantenernos estrictos en cumplir con las medidas porque son días críticos de rápido crecimiento de los contagios”, finalizaron.