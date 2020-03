Alumnas del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER) también denunciaron acoso y hostigamiento por parte de directivos, docentes y alumnos al interior del plantel.



Mediante la colocación de carteles y hojas, las alumnas criticaron que el director de esta escuela federal les haya pedido no colocar realizar esta manifestación para no dañar "el prestigio" del plantel.



Incluso personal del ITVER evita que visitantes pasen por la zona en donde fueron colocados estos carteles donde se visibiliza el hostigamiento y acoso hacia las alumnas.



"De hecho está la Feria de las Universidades que es donde traen a los chicos de otras escuelas y los están desviando, no los dejan pasar aquí al muro para que no sepan lo que está pasando en el Tecnológico", mencionó una de las alumnas de forma anónima.



