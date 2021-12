“Queman” al Alcalde de Tuxpan por deudor

Con una lona expuesta frente a un establecimiento, un particular hizo público el reclamo al alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, para que pague sus deudas antes de que concluya su mandado y después sea más difícil o imposible localizarlo.“Sr. Alcalde Toño Aguilar: 4 años que le fiamos y no ha pagado a esta tienda. ¡No se vaya sin pagar! Los comerciantes somos gente trabajadora. No nos robe”, se lee en la manta, colocada en un negocio del bulevar ribereño, en plena zona centro.Información recadaba al respecto indica que se trata del reclamo de un ingeniero bioquímico, quien fue proveedor para activar cinco túneles desinfectantes en oficinas municipales, incluido el edificio del Ayuntamiento.Por ese concepto se habría acumulado un adeudo por casi 200 mil pesos, de los cuales el Presidente Municipal panista abonó 50 mil pesos, pero se ha negado a saldar el resto.Más aún, al mismo empresario presuntamente Aguilar Mancha también le debe por servicios prestados cuando fue precandidato y luego candidato a la presidencia municipal, por lo que el demandante exige que no se vaya sin pagar.