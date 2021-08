“Todo se movía, era una sacudidera, el aguacero estaba dando con toda la fuerza, y luego todo empezó a volar, yo nomás temblaba y no podía ni hablar; era como una pesadilla y ya quería que amaneciera porque todo estaba a oscuras”.



Así resumió la señora Concepción Hervert Hernández, de 61 años, lo que vivieron en la comunidad Zaragoza, municipio de Castillo de Teayo, durante las largas horas de la madrugada del 21 de agosto, cuando el huracán Grace descargó su furia en esta región del norte de Veracruz.



La mujer, junto con su esposo, Santiago Arroyo López, nada pudieron hacer cuando las 40 láminas y la estructura metálica fueron arrancadas de tajo del techo de su casa de bloc, en una de las laderas de la empobrecida comunidad, donde no hay una sola calle en buen estado para transitar.



“Todo se nos fue en un rato a la basura. Todo estuvo muy feo. Pedimos ayuda para tapar la casa y a ver qué más porque todo se nos mojó, todo, la ropa, las camas, todo”, añadió el esposo, quien refirió que ni los huracanes Diana y Gilberto ocasionaron tanto estrago.



NO LO ESPERÁBAMOS



A la vez, doña Eusebia Olmedo Ramírez, otra vecina de la localidad, ubicada casi en los límites entre Castillo de Teayo y Tihuatlán y a donde se dificulta entrar y salir ya que solamente pasan 3 corridas de autobuses al día, indicó que lo vivido hace diez días fue una experiencia terrible, sin energía eléctrica pues desde las primeras horas de aquel sábado 21 de agosto se fue la luz, misma que, hasta este lunes, ha sido reestablecida solamente en algunas partes.



A unos 300 metros de la casa de doña Eusebia el señor Moisés Hernández también da su testimonio. El anciano balbucea algo, menciona la palabra “Dios” y casi llora. “En un rato perdí todo. Mire mi casa. Lo que me queda. Me siento muy triste, siento feo”, agrega mientras señala la ropa y los desvencijados muebles a la intemperie dentro de lo que era una sencilla sala-recámara, pues a más de una semana de la catástrofe la ayuda que claman no ha llegado.



Otra vecina del lugar, donde en los alrededores se observan instalaciones de Petróleos Mexicanos, la señora Lourdes Hernández Calixto, narró una angustiante odisea que para ella comenzó a eso de las 2 de la madrugada, cuando sus pequeñas niñas empezaron a lloran tremendamente asustadas, mientras que su esposo, Guillermo Francisco Cruz, intentaba en vano proteger el hogar con su familia en el interior, bañado con cortinas de agua sacudidas por las poderosas rachas de Grace.



“Todo eso fue hace diez días y aquí seguimos. Todos nuestros aparatos se mojaron. Lo único que hemos recibido son 4 láminas de la Marina. Se agradece, pero es insuficiente”, atajó por su parte otra ama de casa que dijo llamarse Concepción Calixto López.



MEDIO PUEBLO ARRASADO



La comunidad es representada por Yadira Hernández Ramírez, quien como subagente municipal lleva diez días solicitando ayuda para sus vecinos.



“Tenemos 450 habitantes en 134 viviendas. El 50% de las casas están afectadas, sin techos, sin camas ni colchones, los agricultores sin sus cosechas, diez días sin luz. Algunos ya volvieron a acomodar las láminas, todas torcidas por el viento, pero de algo sirven, y otros más siguen al aire libre”, expuso al reportero.



Indicó que, desde la noche del 20 de agosto, cuando se veía venir el temporal, 15 personas tuvieron que acudir al albergue de la comunidad y ahí estuvieron durante casi todo el día 21, pero ante la falta de alimentos se tuvieron que ir a sus viviendas, aun destrozadas.



“Todavía siguen descubiertas muchas de las casas dañadas. Voló todo, se perdió todo. También las siembras, todo. El ayuntamiento nos ayudó a retirar escombros. Vino Protección Civil. Luego vinieron otras brigadas hace 2 días, pero solamente tomaron fotos o algo, pero nada más.



“Por parte del (gobierno) estatal se nos entregó 4 láminas, 4 colchonetas y material para limpieza. Pero en los censos no se toma en cuenta a todos. Dicen que la cocina si está afuera no cuenta como parte de la casa, aunque se haya desbaratado. En las comunidades se acostumbra tener fogón, y la cocina está al lado de las casas, ni modo que tengamos el fogón adentro, pero esos daños no los consideran. Y como dicen los vecinos: fue una pesadilla y todavía no se acaba”, lapidó.