“Quien nada debe nada teme”, dice Cisneros a empresarios de Córdoba

El secretario de Gobierno destacó que se avanza en el fortalecimiento de las investigaciones por las balaceras del pasado 22 de febrero en Córdoba y reiteró que se habrán de "sorprender" todos por los resultados.



Recordó que esto último lo dio a conocer en la visita que hizo recientemente a Yanga y ahora lo remarca, pues "hay camaleones que se disfrazan de otras cosas, pero que en el fondo lo que promueven son actividades delictivas" y esto lo tienen claro.



Mencionó que por esas declaraciones hubo alguien de una Cámara que se sintió aludido, pero "quien nada debe nada teme" ni hay por qué sentirse agredido por sus comentarios.



En otro tema, al hablar de los feminicidios en la entidad, rechazó que Veracruz sea el primer Estado por el número de casos en esta problemática.



Admitió que sí hay casos pero "no somos el primer lugar", además de que se trabaja para combatirlos y tener una nueva cultura.



Recordó que la mayoría de los feminicidios se dan en el hogar, con las relaciones personales, la gente cercana a la víctima y eso es lo que se debe ir modificando para lograr un respeto hacia todos.



Agregó que desde este municipio, en donde su alcaldesa fue "cobardemente asesinada", el gobernador acudió para dar el mensaje de que no habrá impunidad y por ello hay presuntos autores intelectuales están detenidos.



Cisneros Burgos subrayó que se equivocan quienes atenten contra una mujer en Veracruz, pues el gobierno no lo va a permitir.