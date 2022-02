"Quien no se vacunó es quien se contagió o falleció", reitera Bienestar

Según información del delegado del bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en estas últimas semanas los niveles de contagios COVID-19 se contuvieron y poco a poco han ido disminuyendo.Ladrón de Guevara indicó que la disminución ha alcanzado el 40 por ciento consecutivamente durante tres semanas, no obstante explica que no se puede bajar la guardia pero sí es posible acelerar la vacunación, pues ha quedado claro que es el método de prevención más importante."Quien no se vacunó es quien se contagió, el que acabó en el hospital o tuvo desenlace fatal; sí hubo contagios de vacunados pero menos agresiva la enfermedad", dijo.En este sentido, el delegado dio a conocer que se aceleró la inmunización para la población de 30 a 49 años de edad en los municipios de Córdoba, Fortín, Huatusco, Xalapa y Veracruz; y mañana miércoles lo harán en Tuxpan, Pánuco y San Andrés; el jueves 17 empiezan en Tlacotalpan, Martínez de la Torre y Cosamaloapan; mientras que el 18 será turno Coscomatepec y Orizaba.El funcionario reiteró que hay una estrategia para acelerar la vacunación y aclaró que está abierto el modulo polivalente, es decir de 30 años de edad en adelante.Hasta hoy, en el Estado Veracruz se ha vacunado el 83 porciento de personas mayores de 18 años. Manuel Huerta negó que en las clases presenciales haya contagios entre menores de edad y agregó que es muy bajo el porcentaje de niños que se ha enfermado de COVID-19.El delegado supervisó la jornada de vacunación que este día se realizó en región de Córdoba.