“Rally del Golfo al Pacífico” iniciará en Veracruz Puerto; participarán 40 pilotos

Veracruz será el punto de salida de la edición número 19 del "Rally del Golfo al Pacífico", una carreta deportiva que cruzará por los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos y Guerrero, anunció el organizador, Francisco Name Sierra.



Se estima la participación de 40 pilotos es este evento que, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Turismo, dejaría una derrama económica de 250 mil pesos al cruzar por los municipios de Boca del Río, Nogales y Ciudad Mendoza.



"En Veracruz salimos de Boca del Río, vamos por la autopista Córdoba. Año con año nos han hecho una recepción en Nogales, Veracruz, en Ciudad Mendoza y Acultzingo. Posteriormente, vamos a Tehuacán. La meta del primer día va a ser en el centro de la ciudad de Puebla. El viernes 28 de febrero, el recorrido va a ser de Puebla a Acapulco".



El rally saldrá de Veracruz el 27 de febrero y tiene meta en Acapulco el 28 de febrero, donde se reunirán los pilotos y sus vehículos, se tiene confirmada la participación de una delegación de Bolivia.



Para los organizadores no hay riesgo de inseguridad, debido a que en años anteriores se ha realizado el trayecto sin problemas por la delincuencia, ni el estado en que se encuentran las carreteras de esta zona del país.



"Con todo el apoyo que hay de las autoridades, como se lleva el dispositivo de seguridad, el rally y la caravana no hemos tenido ningún problema. Todo el mundo está más consciente de que puede existir; sin embargo, de alguna forma todo el apoyo que tenemos de las autoridad durante toda la ruta nos ha permitido que todos los competidores puedan viajar en forma segura en las carreteras".



Dentro de los participantes, se encuentran pilotos de NASCAR en México, como Rubén Pardo y Enrique Ferrer.



"Estamos esperando la inscripción de 40 tripulaciones, tenemos personajes inscritos como el actor Julio Bracho que estará participando, tenemos dos pilotos de Nascar que en la pista son contrincantes y ahora van juntos, son Rubén Pardo y Enrique Ferrer, tenemos una tripulación de Bolivia que viene al evento. La verdad es que este evento se puede lograr gracias al apoyo que nos brinda el Gobierno del Estado", concluyó.