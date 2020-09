“Reales”, las posibilidades de MORENA de ganar 15 Gubernaturas en 2021

Encuestas y sondeos conceden a MORENA posibilidades "reales" de ganar en la renovación de 15 Gubernaturas en 2021; adelantó el candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo del partido, Antonio Attolini Murra.



"La información que tenemos de toda encuesta demoscópica, marca claramente que MORENA como partido es competitivo en los 15 Estados y tiene posibilidades reales de ganar" dijo.



En Xalapa, Attolini Murra promovió su postulación rumbo a la Secretaría General del Partido y ahora, por medio de una encuesta, los militantes de MORENA definirán a los perfiles para la cúpula nacional del Partido.



En ese sentido, urgió a que este nuevo proceso no se convierta en un "fiasco" y así no afectar las posibilidades directas de este partido en 2021.



"Si este proceso deriva en un conflicto interno que no termina por dirimir los puntos de vista o termina en un fiasco en donde unos se reclaman a otros y no es legítimo el origen de la nueva dirigencia, claro que tendríamos un problema para el año que entra", alertó.



Y por lo anterior, calificó que esta encuesta es "la última oportunidad" de MORENA de "hacer bien" la selección de sus dirigentes.



"Todo México y todo Veracruz debe saber que este proceso de renovación de dirigencia es la última oportunidad que tenemos para hacerlo todo bien y haciéndolo todo bien poder estar en condiciones de triunfar en las elecciones de 2021".



Attolini Murra evitó abundar en cuáles gubernaturas puede MORENA concentrar más votos, aunque dijo que de ser electo Secretario General del partido, aplicará el principio de 50-50 en las candidaturas.



“De ser electo Secretario General, de las 15 Gubernaturas que habrán de renovarse el año que entra, buscaré que ocho estén encabezadas por una mujer para que en 2021 tengamos ocho mujeres gobernadoras y que las ocho sean de MORENA”.