“Recupera la Atenas”, movimiento post-COVID de jóvenes xalapeños

Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con Xalapa se encuentran promoviendo el movimiento “Recupera la Atenas”, para fortalecer la sociedad, a los pequeños y medianos empresarios, con el fin sobrevivir la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo.Agustín Arcos Gamboa, representante de “Recupera la Atenas” comenta que esta iniciativa trabaja sobre cuatro ejes principales, “la cultura, porque creemos que no ha sido lo suficientemente fortalecida aquí en la capital”.“El segundo eje es el cuidado del medio ambiente, porque ya no aguantamos el calor, hay que volver a sembrar arbolitos; el tercero es la buena ciudadanía, porque creemos que se ha perdido mucho esta esencia del xalapeño, de ser solidario, de ser empático con los demás, y por el último, pero no por ello menos importante, el eje del desarrollo económico”.Comentó que en esa materia han logrado vincular a la web este movimiento, con personas que tienen una gran experiencia en innovación y emprendimiento, ya que esta tendrá que ser la estrategia en el regreso a la nueva normalidad.“Hemos estado trabajando mucho en territorio con micro y pequeñas empresas para brindarles herramientas económicas, que les permita incrementar su productividad”.Añade que están analizando a detalle el fenómeno de las empresas que cerraron y las están buscando para saber en dónde están y por qué cerraron y presentarles propuestas para que vuelvan a abrir. A las que siguen abiertas las estamos motivando para que no cierren, llevándoles charlas de capacitación y certificaciones para esta nueva normalidad”, comentó.Agustín Arcos dice que este es un movimiento que surge de la sociedad civil. “Iniciamos este movimiento con un grupo de amigos en el mes de febrero. La idea siempre ha sido recuperar Xalapa. Cuando se presentó la pandemia del COVID-19, vimos que esto era más urgente e iniciamos el trabajo territorial, presencial, incluyendo a más gente interesada”, asevera.Dijo que este movimiento surge porque “creemos que ya no existe el título de la Atenas. Lo vemos en las calles, lo vemos en la actitud de la gente, lo vemos también en los comercios cerrados, porque se ha perdido la confianza de salir a la calle y caminar tranquilos; entonces nos organizamos como un movimiento que surge de la sociedad civil, laico, apartidista, pero que tiene una visión muy clara y me atrevo a decir que es un movimiento preocupado por hacer realmente algo y hemos encontrado mucho eco en muchas personas que lo comparten”.Dijo que “Recupera la Atenas” se constituyó como un proyecto de largo alcance, en donde se mantenga la perspectiva de la sociedad civil, “porque en un estado como Veracruz y en una ciudad particularmente como Xalapa, el sector que predomina es el público y creemos que hace falta mucho este contrapeso de la sociedad civil, para construir y cambiar la realidad de la sociedad”.Comentó que a través de las iniciativas de los cuatro ejes torales han surgido iniciativas en materia de buena ciudadanía y ahí hemos fomentado el uso correcto de cubrebocas, “la gente no se lo pone carajo y por ello hemos hecho campañas con unos amigos diseñadores de ponte el cubrebocas”.Agustín Arcos comentó que en materia de cultura, saben de muchos creadores que se han quedado sin trabajo a causa de esta pandemia por Covid-19, “y la están pasando realmente muy mal; entonces les estamos abriendo un espacio para que una vez a la semana participen en conciertos que se llaman noches de cuarentena en Xalapa para abrir espacios a creadores culturales”.“Lo que nosotros les decimos es: mira, si estás esperando a que pase esto para empezarte a promocionarte estás en un error, te abrimos el espacio y empieza a promocionarte ya”.Recordó que durante estos meses de pandemia y a raíz de las muestras de discriminación y violencia contra médicos y personal que labora en áreas de salud enviaban comida los días jueves y viernes a los doctores del CAE y del IMSS, sin embargo el desánimo de la gente y la crisis económica hizo que se perdiera esta iniciativa de apoyo a quienes están dando su vida por brindarnos salud y atender a nuestros enfermos.Señaló que como parte de la economía circulante que han generado, han logrado crear grupos de WhatsApp en donde acercaban los comercios a la ciudadanía, además “a través de los conciertos pedíamos donaciones, no directas, si no que la gente que hiciera esta donación de comprar un paquete a un restaurante y el restaurante se lo mandaba al hospital, entonces ahí hay un círculo virtuoso, estaba chido”.“Nosotros nada más generamos el vínculo y el restaurante lo entregaba. La gente quedaba bien contenta, quien donaba y quien lo recibe. El movimiento empezó a crecer, ahora el grupo de economía circulante en Xalapa tiene como 780 personas, una cosa así y los chats de WhatsApp uno que es especializado en comida hay 150 personas y en el de productos en general hay 256, o sea ya no da para más el chat ese, ya no se puede meter nadie más”.Sin embargo, durante este tiempo de la pandemia y la crisis económica, Agustín Arcos comentó que aun así hubo negocios que tuvieron que cerrar sus puertas, “hubo unos episodios muy tristes en donde en el mismo chat ponían pues nos tenemos que despedir porque desafortunadamente no soportamos el tema de la pandemia y tenemos que cerrar nuestras puertas”.Por ello, “Recupera la Atenas” ha puesto a disposición de los xalapeños a través de sus redes sociales, herramientas que les permitan fortalecer sus negocios para evitar su cierre y adaptarse a esta nueva normalidad.Señaló que “Recupera la Atenas” busca una Xalapa unida que impulse y promueva la cultura, que sea incubadora de talento e innovación y que cuide y exalte el hermoso hábitat en el que nos encontramos, para ser un destino a visitar en cualquier época del año.“Es momento de solidaridad entre los xalapeños; creemos que es momento de hacer algo. Eel mayor enemigo de la sociedad es la apatía y nosotros lo queremos combatir”.Invitó a los xalapeños a sumarse a este movimiento para recuperar la Atenas y hacer una cadena de apoyos para los micros, pequeños y medianos empresarios y todos aquellos negocios que busquen capacitarse para adquirir herramientas tecnológicas que les ayuden a impulsar sus negocios.“Es momento de las buenas ideas, no de las ocurrencias, y creemos que si sumamos muchas visiones a una sola que es Recuperar la Atenas, pues vamos a hacer un movimiento muy rico y plural que nos permita obtener el resultado que esperamos, y en ese sentido caben todas las ciudadanas y ciudadanos. Ayuda desde aquel que le compra a un comerciante que está dentro de la red o se suma, como también quien nos apoya con alguna donación en especie”.Dijo que el movimiento no recibe dinero, “somos amigos de la transparencia, no recibimos un solo centavo, pero buscamos ese tipo de vinculaciones y pueden encontrarnos en las redes sociales”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund