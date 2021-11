 Reforma eléctrica afectará bolsillos de mexicanos, insiste Diputada del PAN

La diputada del PAN, María del Carmen Escudero, aseguró que seguirá luchando la oposición para que no se apruebe la reforma eléctrica que trae consigo solo afectaciones a los mexicanos."Nosotros vamos a seguir en la lucha, cada vez somos más y hasta los mismos diputados de MORENA, que obviamente siguen sus lineamientos y a su líder. Pero se van dando cuenta de la situación. Creo que debemos de continuar con el trabajo de convencimiento, que la gente sepa que el país está verdaderamente muy mal y vienen cosas peores con este presupuesto que salió y esta ley de ingresos".Añadió que todo lo que viene es muy duro para el ciudadano y lo va afectar directamente en sus bolsillos.Ante este panorama dijo que como panistas van a seguir dando la lucha para que no se apruebe la reforma eléctrica, pues es sinónimo de incremento en el costo de las tarifas de energía, además que con esa se echarán andar plantas muy viejas provocando así la contaminación, además de que no se podrá tener un abasto suficiente.En este sentido se le preguntó sobre el sentir de otros diputados federales quienes aseguran que para el 2022 sí se va aprobar y será ley, y dijo que primero deben tener los votos suficientes, pues insistió que se no se puede votar a favor de una reforma perjudicial para los mexicanos.