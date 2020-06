“Regaña” Congreso de Veracruz al TEV por insistir con caso Actopan

Para el Congreso del Estado, resultó “ocioso e insidioso”, repetir al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), lo que supuestamente ya habría informado sobre el caso del municipio de Actopan en los oficios antes enviados, además, acusa al Tribunal de violar las reglas procesales con la petición realizada y define que el TEV no puede analizar el fondo de la cuestión planteada.Luego de que la Sala Regional Xalapa ordenara al TEV que fundara y motivara el asunto de fondo sobre la alcaldía de Actopan, dado que habría declarado infundado el JDC interpuesto por el alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, el tribunal dio 6 horas para que el Poder Legislativo respondiera tres cuestionamientos y con ello pudiera emitir una nueva resolución.Las peticiones radicaban en informar si había realizado medidas o acciones, en relación a la suspensión decretada por la SCJN, también que informara en que consistían y remitiera copia certificada de la documentación que la sustente.Y por último, que indicara en qué fecha se le notificó el acuerdo de 17 de marzo dictado por la SCJN, en relación al procedimiento de suspensión y revocación de mandato número SRM-LXV-SG-01-2020.En la respuesta que el Congreso envió al TEV sobre los tres cuestionamientos para que con ello pudiera fundar y motivar su nueva resolución, se acusa al tribunal de violentar reglas.“Debo señalar que este tribunal está violentado la reglas procesales al pretender introducir material probatorio cuando ya había cerrado la instrucción y jamás se repuso el procedimiento, no obstante, en vía de colaboración, se informa”, se expone en el documento oficial.Es así que sobre el primer cuestionamiento de las acciones que realizó con respecto a la suspensión decretada por la SCJN, la legislatura señaló lo siguiente:“Conservar la materia del juicio informándole a ese tribunal local de la existencia de la controversia 17/2020, ello mediante oficio DSJ/352/2020 de 18 marzo”; con esto, menciona que ello le corresponde a la SCJN.Sobre si el congreso realizó alguna medida o acción al respecto de la suspensión, respondió que el TEV debe estudiar dos informes circunstanciados.“Dado que lo hecho ya obra en los autos, por economía procesal, ese tribunal deberá estudiar tanto el informe circunstanciado rendido el 18 de marzo, como el mismo informe en colaboración rendido el 29 de mayo, mediante oficios DSJ/352/2020 y DSJ/352/2020 respectivamente”.En la última solicitud sobre la fecha en que se le notificó el acuerdo del 17 de marzo, dictado en los autos del incidente de suspensión de la controversia constitucional 17/2020, dictado por la SCJN, la legislatura respondió lo siguiente:“Resulta ocioso e insidioso que mi representada tenga que repetir lo informado a ese tribunal”, por lo que los remitió de nueva cuenta a los oficios DSJ/352/2020 y DSJ/352/2020, que aunque los menciona como dos oficios, coloca el mismo número de oficio.Además, agregaron que lo que solicitan es un hecho notorio que está publicado en lo corte y les envía el link de la SCJN.Para finalizar se expone que, para el Congreso de Veracruz, la conclusión es que el tribunal local no puede analizar el fondo de la cuestión planteada, dado que la impugnación se encuentra pendiente de resolver por la SCJN.El documento de respuesta fue enviado al TEV en tiempo y forma el pasado jueves y va firmado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos, Georgina Maribel Chuy Díaz.Cabe recordar que el procedimiento al que se hace mención fue mediante el cual el pasado 4 de marzo del año en curso, la legislatura separó de sus cargos a José Paulino Domínguez Sánchez, como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Actopan; y a Lucero Jazmín Palmeros Barradas, como Síndica de ese mismo Ayuntamiento, hecho por el cual se han iniciado diversas cadenas impugnativas por los actores involucrados en el caso de alcaldía de ese municipio.