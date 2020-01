“Ridículo” que a alcaldes del PAN no los coordine un homólogo: Fernando Yunes

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Marquez, informó que no asistió a la reunión de ediles que convocó el Comité Directivo Estatal (CDE) de su partid, por considerar “ridículo” que el coordinador de alcaldes del PAN no sea un alcalde.



Durante entrevista, cuestionado sobre la división al interior de su partido, expuso que no hay tal, pero decidió no ir a la reunión porque tenía mejores cosas que hacer.



“Es Víctor Serralde, un compañero del PAN que tiene mucho valor, pero me parece ridículo que quien coordina a los alcaldes no sea un alcalde o exalcalde”, puntualizó al acotar que dicha acción es, como si el quisiera coordinador a los medios de comunicación.



Cabe mencionar que este fin de semana, el CDE del PAN convocó a sus 66 alcaldes a reunión con legisladores y el Senador de la República, no obstante, 11 ediles de 66 no asistieron a esta convocatoria donde se habló de unidad, coordinación y apoyo para los presidentes municipales.



Por otra parte y sobre las dos bancadas de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Fernando Yunes dijo estar seguro de que las diferencias se van a dirimir y en breve se llegará a un buen acuerdo.



Y es que consideró que su partido tiene legisladores valiosos que lograrán un acuerdo al interior del partido y de la bancada panista.



“No es sencillo ser parte de una bancada, pero yo estoy seguro que con buena voluntad lo harán”, finalizó el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.