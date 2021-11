En la Central Nuclear de Laguna Verde no se presentó ninguna falla como informó el diario español El País, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaró que lo mencionado por el medio de comunicación se trató de un paro programado de mantenimiento de una turbobomba.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Ejecutivo del Estado reiteró que son procedimientos de rutina, situación que los estudiantes de ingeniería de los primeros semestres saben, por lo que cuestionó que el periódico no haya corroborado con ingenieros.“Quizá no se han enterado en ese medio que tenemos ingenieros veracruzanos capacitados operando en la planta; si no tienen en España, nosotros les prestamos ingenieros”, dijo.García Jiménez dijo que estas publicaciones tienen un fin, que es evitar que México logre la “seguridad energética”, situación que afecta intereses.“No somos ingenuos, sabemos qué intereses hay detrás de esa publicacion”, dijo.El Gobernador insistió en que los paros que se llevan a cabo en la planta nucleoeléctrica son de rutina y sirven para dar mantenimiento.“Se ve que ese medio (El País) no sabe que quien gobierna en Veracruz es ingeniero y sabe del tema”.Por tanto, el titular del ejecutivo dejó en claro que la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde no representa ningún riesgo, y reiteró que eso lo sabe hasta un estudiante de ingeniería en Mecánica-Eléctrica de segundo semestre.Cuitláhuac García mencionó que resulta muy extraño que un medio internacional, como el periódico El País, no haya consultado a cualquier ingeniero antes de haber sacado la nota que definió como alarmista, ya que trataba sobre una “Alarma Roja”, la cual a su decir, no cuenta con veracidad.“De qué se trata, por qué esa mala leche, qué extraño interés tiene, pues yo no creo que no tenga ingenieros España de ese nivel, la ingeniería es una ciencia de todo el mundo; (…) yo creo que eso pasa por ver tanto el canal de Aliens en la Tierra”.García Jiménez apuntó que existen intereses obscuros en dicha publicación, ya que recordó que empresas españolas estuvieron involucradas en sobornos y pagos a funcionarios de la pasada administración federal en cuestiones energéticas.Además, sostuvo que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, también es ingeniera y conoce muy bien del tema, “no se la van a chorear”.Finalmente, manifestó que México y Veracruz van por su seguridad energética con la reforma en la materia que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado, con la cual se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar precios justos y se le dará protección a la explotación del litio.