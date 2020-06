“Saquen la cara” contra Reforma Electoral, pide PAN Nacional a sus Alcaldes en Veracruz

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al Gobierno de Veracruz respetar la autonomía de los municipios y no presionarlos para aprobar la Reforma Electoral planteada por el Congreso local, exhortando además a los Ediles del partido a que no la avalen.



En videoconferencia con el secretario general del CEN, Héctor Larios; el coordinador nacional de los alcaldes panistas, Enrique Vargas y el dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, también demandó que se muestren las actas certificadas de Cabildos con las que el Congreso avalará los recortes a partidos, entre otras disposiciones en materia electoral.



“Exigimos transparencia, que muestren las actas. Hacemos un llamado al Gobierno del Estado a respetar los Cabildos, hacemos un llamado a todas las fuerzas de oposición a cerrar filas, no amedrentarse y hacemos un llamado a todos los Cabildos a mostrar sus actas en contra de la Reforma Electoral”, dijo e instruyó al Coordinador Nacional de Alcaldes respaldar a los ediles ante esta situación.



Por su parte, el secretario general del partido, Héctor Larios, exhortó a los Ayuntamientos a rechazar la reforma constitucional en materia electoral, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado.



El funcionario partidista dejó en claro que es hora que los ediles actúen en consecuencia y no se dejen “amedrentar”.



“Es la hora de los Ayuntamientos, es la hora de sacar la cara y defender el sistema que tenemos”, apuntó.



En ese tenor, el coordinador nacional de los alcaldes panistas, Enrique Vargas, afirmó que los Alcaldes del Acción Nacional en el Estado cuentan con el respaldo total del partido.



“Todos los Ayuntamientos del estado de Veracruz tienen el respaldo, vamos hacer valer la democracia en ese Estado, en el momento que se necesite iremos al Estado para defender la democracia”, dijo.



Finalmente, el Presidente de Acción Nacional en Veracruz reiteró el llamado a que se presenten las actas certificadas de los Cabildos, donde afirmó continuarán estas acciones.



“En el PAN no vamos a permitir, seguiremos luchando y dando la pelea, seguiremos exigiendo que presente las actas”, finalizó.