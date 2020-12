“Se hizo el intento”: Alcaldía de Xalapa pide comprensión ante calle tomada por ambulantes

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abastos, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, comentó que los empresarios de Xalapa tienen la razón al manifestar que no hay "piso parejo" entre el comercio formal e informal El funcionario reconoció que no lograron conciliar con los locatarios de la plaza Clavijero que tomaron la calle Victoria."Por su puesto que no hay piso parejo para todos, están en su justa razón de exigir piso parejo, ellos son los que pagan impuestos, los que contribuyen con los trabajadores. Le pedimos compresión a la gente porque se hizo el intento y desafortunadamente hay gente que no entiende que son situaciones extraordinarias. Nunca falta una persona que quiera aprovechar reunir más adeptos", dijo.En ese sentido, recalcó que estos vendedores no entregaron en tiempo y forma las solicitudes para tener un espacio y además, se les indicó que sería por única ocasión la reubicación en avenida Villahermosa, alternativa que fue desechada por los ambulantes."Tuvimos varias reuniones y varios aceptaron, menos ellos. Me dicen que no son de Xalapa algunos, vamos a estar pidiendo la información para saber quiénes son".Por lo anterior, el edil indicó que estos locatarios no serán desalojados y se les permitirá comercializar acatando las medidas sanitarias ante la pandemia, pues al limitar el acceso, se estaría afectando a los establecimientos formales que se encuentran en dicha vialidad.