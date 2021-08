“Se nos está desbaratando el cerro”: En Xalapa, urgen obras para evitar más muertes

Habitantes de las Colonias Unidas 21 de Marzo, de Xalapa, bloquearon la circulación en la avenida Enríquez, por espacio de 20 minutos, para exigir a las autoridades obra hidráulica para disminuir los riesgos durante lluvias y evitar tragedias como las ocurridas el pasado sábado a causa del huracán Grace.



En representación de los colonos, Nidia Montano y Felix Romero, explicaron que desde junio pasado se firmaron minutas con el Ayuntamiento para que un proyecto elaborado por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) se ejecutara por parte de la Dirección de Obras Públicas.



Ello no se concretó aduciendo que el costo de 22 millones de pesos es muy elevado como para que la actual administración se comprometa a iniciarla.



“Llevamos dos minutas firmadas y no han respetado más de la mitad, entonces venimos a exigir que sí se tome en cuenta esa colonia porque está colapsando”, dijo Romero.



Junto a su vecina, señaló que la obra beneficiaría a unas 2 mil personas que viven en las diferentes colonias que conforman la zona como Loma Bonita, donde murieron seis integrantes de una familia tras un deslave que sepultó su vivienda, así como la 21 de Marzo y Represillas.



“Estamos pidiendo que ya nos pavimenten, que nos hagan ductos de agua pluvial, ya tenemos proyectos que nos ha autorizado CMAS para Obras Públicas pero no nos lo han hecho valer todavía. Ahorita debido a la catástrofe con el huracán Grace se vinieron abajo algunas casas y cobró vidas”, recordó Montano.



Explicó que el agua de las precipitaciones no tiene a dónde conducirse “y entonces se nos está desbaratando el cerro. En la colonia 21 de Marzo estamos hablando de un distribuidor que se llama prolongación Francisco y Madero, que conduce a cinco colonias alrededor de 400 familias”.



Además, afirmó que por el mal estado de la vía no hay rondines policiacos en la zona, ni tampoco acuden a los llamados de auxilio las ambulancias, ni los camiones de limpia pública van por la basura.



“Ni mucho menos un taxi que los lleve a ellos un kilómetro hacia arriba y como hay peligro de asaltos, la gente no puede subir a pie. Y ahorita se nos están derrumbando algunas casas”, reiteró.



Acotaron que el temor a que sus casas se vengan abajo con los derrumbes de los cerros, hizo que muchos pobladores las dejaran abandonadas, mientras que otros seis siguen allí en espera de una rápida reubicación.



“Queremos pedir que de alguna manera a ellos los reubiquen, los que están en las zonas de más alto riesgo, que pavimenten y que de una vez hagan valer el proyecto que hizo CMAS para el agua pluvial y el drenaje”, puntualizó Nidia Montano.



Entre tanto, Félix Romero alertó que, “si quieren muertos, van a haber más muertos, hay personas que ya se han salido de sus casas por el miedo de que lleguen a derrumbar”.



Entre los acuerdos establecidos en las minutas que no se han cumplido, enumeró que está el que irían los topógrafos para ver la pavimentación de la calle “y hasta ahorita llevamos más de tres o cuatro meses esperándolos y no han ido, eso fue desde la primera minuta”.



Reconoció que los terrenos donde tienen sus viviendas son irregulares; no obstante, expuso que se comprometieron a pagarlos a fin de contar con todos los servicios básicos pero la Alcaldía no ha atendido la petición de pavimentar el distribuidor vial.