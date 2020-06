“Secrecía” del Gobierno sobre enfermos por COVID-19 impide ayudarlos: Alcalde

Al iniciar la “nueva normalidad” por las autoridades federales y estatales, el presidente municipal de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, señaló ue Omealca aparece con un caso confirmado y un sospechoso; sin embargo, lamentó no tener información por parte de las autoridades de Gobierno del Estado ni federal.



Lo que ha observado es que el manejo de la información de estas autoridades estatales y federales la han manejado con mucho escrúpulo, “y con una escrúpula idea de mantenerlos en las secrecía, de la que no estoy muy de acuerdo, pero la respetamos; impide ayudar a los enfermos”.



Sin embargo, expuso, que si les informaran de donde son estas personas enfermas, como autoridad municipal le daría seguimiento y buscaría colaborar y cuidar el caso, para que esta persona como toda su familia no saliera de casa.



Como autoridad municipal, llevaría la despensa y todo lo necesario para que cumpla con la cuarentena; pero además se le ayudaría con los medios económicos y traslado, para evitar contagios mayores en su comunidad.



“Pero al no saber quién es, simplemente no podemos hacer nada, más que transmitir a la ciudadanía la preocupación y pedirles que no bajen la guardia”; y por parte de las autoridades siguen instalados los arcos sanitarios en la entrada de Omealca, en Matatenatito, Paso Amapa, y se siguen sanitizando los lugares de mucha movilidad como son los mercados, los comercios, los taxis, y se les está proponiendo que no deben viajar más allá de las personas permitidas por las autoridades sanitarias.



Se han instalado lavamanos móviles en varios puntos de esta localidad, para que haya higiene y limpieza en la ciudadanía, para desechar el virus que mantiene inquieta a la ciudadanía.



No se sigue permitiendo entrar a los negocios a las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, niños menores de 6 años como personas vulnerables que presente enfermedades crónicas, como diabetes, problemas de circulación y otras.