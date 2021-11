“Sembrando Vida” no permite trampas; no dan dinero a quienes talan árboles

El coordinador territorial en Córdoba de “Sembrando Vida”, Hugo Trujillo Fritz, desmintió que a este programa federal esté ingresando gente que tala o quema sus árboles adultos, ya que previo a su incorporación se hace una supervisión de las tierras y si se detecta una situación así, se queda fuera.Reconoció que se han presentado algunos casos en donde gente trata de sorprenderlos talando o quemando su arbolado adulto, pero en cuanto se hace la supervisión de inmediato esas personas quedan fuera.Comentó que en el municipio de Ixhuatlancillo se dio un caso de una agente municipal que en el 2019 empezó a tumbar árboles y se apuntó al programa pero de inmediato se le dio de baja por eso mismo.Señaló que quienes se la pasan criticando al programa son líderes de organizaciones que buscan sacar raja política al atacar sin fundamento, quizá porque quisieran que volvieran los tiempos en que ellos presentaban su lista y los apoyos pasaban por sus manos.Incluso, comentó hay quienes han señalado que debido a ese programa incluso ha caído la producción de maíz, lo cual tampoco es cierto pues no sólo se mantiene la misma cantidad y hasta un poco más, sino que se obtiene un grano de mejor calidad ya que no se usan químicos para fertilizar.Respecto a la limitante que hay para que puedan ingresar a ese programa los hombres del campo que tienen menos de la superficie mínima requerida de 2.5 hectáreas, reconoció que mucha gente se quedó fuera por esa razón, pero debido a que así lo marcan las reglas de operación, no pueden hacer nada.Sin embargo, comentó que a estos labriegos los está atendiendo el gobierno del estado a través de su programa Sembrando Bienestar.