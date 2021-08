“Sentí que iban a ser los últimos minutos de nuestras vidas”: Cisneros

Recuperado de las lesiones que sufrió, tras el desplome del helicóptero de la Marina el pasado miércoles, en donde viajaban 20 personas, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, se dijo “muy agradecido” de estar vivo y listo para continuar trabajando por los veracruzanos.



En entrevista telefónica, aseguró que no le desea a nadie pasar por una situación así, confesando que sintió que sería el último día de su vida y la de los demás tripulantes de la aeronave.



“Muy agradecidos con esta nueva oportunidad que nos da la vida después de este tremendo accidente que tuvimos, que no se lo deseamos a nadie en el municipio de Agua Blanca, en el Estado de Hidalgo”, expresó.



Apuntó que este lugar de la Huasteca baja, es colindante con los municipios veracruzanos de Zacualpan Huayacocotla, Texcatepec, Ilamatlán y Zontecomatlán, y su visita al lugar era para el estableciendo un centro de operaciones, de suministro de acopio de víveres y materiales junto con personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE).



“Para comunicar con energía eléctrica pero también para ir abriendo los caminos de todos estos municipios, irles brindando ayuda. No podíamos llevar la ayuda a estos lugares porque no se contaba con caminos que permitieran accesar a ellos. Son lugares con una muy compleja nubosidad permanentemente por la altura en la que se encuentra”, dijo.



Narró que, en el momento de aterrizar en el municipio hidalguense, tuvieron el accidente, que a su juicio, “son cosas que suceden cuando se está trabajando en campo”.



“Pasa toda tu vida en unos segundos, no minutos, segundos y bueno la verdad es que sí lo expresado porque fue lo que sentí, que iban a ser los últimos minutos de nuestras vidas, no sólo la mía, sino de todos los compañeros que iban ahí”, manifestó.



El funcionario estatal detalló que en el helicóptero siniestrado estaba el coordinador Regional de la CFE, el comandante de la Primera Región Naval y su secretario particular. “En realidad éramos tres civiles nada más, todos los demás eran miembros de la tripulación”.



Asimismo, confirmó que todos salieron sin lesiones y algunos, como él, sólo tuvieron lesiones mínimas pero ya están trabajando para apoyar a todos los afectados por el huracán Grace.