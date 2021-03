“Si estamos en verde, ¿por qué vamos a prohibir?”, dice Alcalde de Cabada ante pandemia

A pesar de la campaña “No te confíes, cuida tu salud” del Gobierno Estatal, que exhorta a los Alcaldes cuyos territorios tienen o colindan con playas a evitar fiestas y bailes playeros con motivo de la Semana Santa, el munícipe de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, no prohibirá nada y lo deja a consideración de los responsables de los balnearios.



Pese a estar consciente de que podría haber una ola de contagios con repercusiones fuertes y posiblemente lamentables, dijo que el Estado de Veracruz y el municipio que gobierna están con luz verde en el Semáforo Epidemiológico Regional y con ello se permite todo, por lo que prohibir es una contradicción.



“Sí, entiendo que estamos en verde, ¿por qué vamos a prohibir? El semáforo (Epidemiológico Regional COVID-19) en verde permite que haya actividades y nosotros no podemos contravenir esa situación. Si estamos en verde, ¿por qué vamos a prohibir? Es una contradicción”, dijo.



Añadió que no es responsabilidad del Ayuntamiento, pues recordó que la Secretaría de Salud Federal colocó a Veracruz con luz verde en el Semáforo Epidemiológico COVID-19.



Y aunque reconoció que hay preocupación por la situación actual de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), no obstante, el Gobierno del Estado, en el Semáforo Epidemiológico Regional, colocó al Municipio de Ángel R. Cabada en luz verde y con ello, se permite todo.



“La gente ya llegó y tiene actividades en los balnearios y en las playas y ahora nos sale un exhorto, yo como les digo, no hagan nada”.



No obstante, dijo que el Gobierno Municipal pide que se acaten las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, mantener sana distancia y que no haya aglomeraciones.



“Pero ya les pagaron (pensiones) a los viejitos y (becas) a los chavos (…) pues lamentablemente las aglomeraciones se dan”.



Pidió a quienes no quieran salir, que no salgan pero tampoco se prohibirá el acceso de las personas a los balnearios y playas del Municipio, toda vez que tienen más de un año sin divertirse.