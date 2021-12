"Si la familia cristiana no educa, nadie va a educar”: Obispo de Orizaba

Si las instituciones encargadas de educar bien en todos los sentidos, como lo es el Gobierno, no lo hacen, no debe ser extraño tener una sociedad violenta y con un sin número de injusticias, afirmó el obispo de Orizaba Eduardo Cervantes Merino."Si la familia cristiana no educa, nadie va a educar. Y si las otras instituciones que deberían educar no lo hacen como es el Estado o la Iglesia, si no tenemos proyectos claros, no nos extrañe que vivamos una sociedad de desorden, violenta y de caos en la justicia".En la homilía de esta domingo el prelado, pidió a los fieles nunca conformarse. "Nunca digamos hasta aquí llegué, sino que siempre pensemos que podemos ir más allá, haciendo un mundo más humano, mejores familias entrando en la relación, en el diálogo y la escucha, en la formaciónporque la educación nos va formando en el sentido de la persona".Añadió que es importante buscar el respeto y la valoración de los que conviven a diario con cada uno de nosotros, "en la sana relación con quienes establecemos contacto y juntos para hacer una sociedad, iglesia, familia mejor".