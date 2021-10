“Si la vida está mejor en México, nos quedamos”, dicen haitianos

La situación para los migrantes en Chiapas es complicada, por ello, buscan llegar a estados como Veracruz, en donde las condiciones son mejores, afirman ciudadanos de Haití que llegaron al puerto a buscar una mejor vida.Efraed comenta que probarán suerte en México y de no tener un mejor futuro, podrían seguir su viaje e intentar llegar a Estados Unidos, en tanto, tramitan la solicitud ante el Instituto Nacional de Migración para estar en calidad de refugiados junto con otras 6 familias."La frontera en Tapachula la cosa está muy peor, hay compañeros que están pasando un momento difícil, los que salimos y llegamos a Veracruz está mejor. Por ahora no tengo la idea de seguir viajando, si nos podemos quedar, porque el momento está difícil en mi país, queremos refugio y si la vida está mejor en México, nos quedamos, si está malo como en mi país, voy a seguir adelante, pero por ahora pensaba quedarme", dijo.Viajó desde Haití con sus hermanos, esposa, hijos y sobrinos, dice que son choferes y albañiles, pero están dispuestos a trabajar en lo que sea, también a aprender nuevos oficios para poder emplearse."Yo soy chofer de camión, y mi otro hermano mío es maestro de construcción, coloca cerámica, cualquier trabajo que hubiera en México de construcción y cualquier otro trabajo".Salieron de su país y no esperan regresar, para ellos, el camino será hacia el norte, probarán en Veracruz o en otro estado y de ser necesario en otro país, pero no en Haití.