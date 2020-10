“Si no tienen dinero por qué vienen”; pareja acusa negligencia en hospital de Orizaba

En matrimonio de escasos recursos originario del municipio de Rafael Delgado denunció ante la Fiscalía General del Estado el presunto delito de negligencia del personal médico y administrativo que labora en el Hospital Covadonga de Orizaba.



Los supuestos afectados señalan a los empleados como responsables de la muerte de su hija recién nacida.



Aseguran que no le dieron la atención médica requerida a la menor, quien sufrió dificultad respiratoria desde el alumbramiento, ameritando respirador artificial.



Explicaron que no pudieron pagar los primeros días de atención médica y abonaron 4 mil 500 de 15 mil 500 pesos que les solicitaron.



Paula "N" y Alberto "N", de 31 años, señalan que el personal administrativo los retuvo contra su voluntad para recuperar el pago del servicio generado en siete días de atención y hospitalización que finalmente derivó en la muerte de la bebé.



Por ello se presentaron ante el personal de la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, pues a su juicio existe negligencia y omisión en el cuidado que se le brindó a la recién nacida.



“El personal me dijo: ‘si no tienen dinero por qué vienen a este hospital; aquí se paga por brindar el servicio’”, señaló uno de los padres.



Cabe señalar que días antes del fallecimiento el personal les aclaró que si pagaban el servicio seguía la atención y que si no buscaran otro hospital.



Sin embargo, el matrimonio señaló que todos los hospitales de la región del valle de Orizaba están saturados por el tema del COVID-19 y no les quisieron atender.



No obstante a que la mujer atendió su embarazo en el citado hospital particular y su bebé finalmente murió a la 1.20 de la mañana del lunes y se las entregaron EL cuerpo hasta el martes 29 de octubre, tras permanecer retenidos por más de 10 horas.