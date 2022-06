“Si sólo complica las cosas", que se elimine la constancia fiscal: AMLO

Ante las dificultades que he generado para los contribuyentes el trámite de presentar la constancia de situación fiscal, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador planteó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) elimine ese requisito, si en lugar de facilitar las cosas, las complica.En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que solicitará a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, que informe sobre el tema, porque la instrucción que tienen los funcionarios hacendarios es simplificar los trámites.“Que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal pero ella no lo explica y si sólo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos”, puntualizó.El Presidente Lopez Obrador recordó que el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. “Los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio y eso ya se terminó. Entonces hay que dar facilidad a todos para que cumplan, que contribuyan”.El mandatario aseguró que el SAT, que está a punto de cumplir un aniversario más de su creación, es distinto al que había en administraciones pasadas.