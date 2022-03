“Siempre ganamos menos”: Mujeres padecen machismo en cultura, ciencia y el derecho

Misoginia, cosificación, acoso, desigualdad y exclusión destacan entre los principales obstáculos para las mujeres en su desempeño profesional, científico o académico, coinciden participantes del panel "Mujeres en la cultura, la ciencia y el derecho” en DefiendeTV, por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com,La historiadora, maestra en Arte y Consultoría Independencia, Magui Arnal Fernández, advirtió que en el sector cultural las mujeres enfrentan barreras en su actividad, en un contexto con mayor injerencia de varones.Admitió que su ingreso laboral al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) coincidió con las primeras oportunidades a las mujeres para desarrollar su trabajo como investigadoras o curadoras; aunque nunca gozaron de las mismas igualdades en lo económico.“Económicamente siempre ganamos menos, mi Directora siempre ganó mucho menos que mi Subdirector de Administración, siempre hubo esas carreras que a la fecha no se han podido emparejar”.En el tema educativo y académico, las mujeres igual padecen de una cerrazón de un sistema machista, tal y como lo explicó la Maestra en Oceanografía y doctora en Ciencias Atmosféricas, Ruth Cerezo Mota.Ejemplo de lo anterior su estancia en el Doctorado en Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria por la Universidad de Oxford, en Oxfordshire, Reino Unido, debido al ambiente machista prevaleciente.“Cuando yo ingresé a Doctorado, en mi generación, en el Departamento donde yo estaba, normalmente aceptaban entre 4 a 5 estudiantes, ese año en particular aceptaron a 9: cuatro mujeres y 5 hombres y de manera constante nos decían que habían aceptado mujeres por una cuota de género y que no nos hablamos ganado nuestro lugar”.Lo anterior impone a las mujeres un “reto doble” de desarrollar bien cualquier trabajo por su propio talento y no por cubrir una cuota de género.Por su parte, la Abogada por la Universidad de Guadalajara y directora de Fortis Consultoría S.C., Gabriela Ortiz Quintero, advirtió que la misoginia proviene de los propios docentes al descalificar su aspiración y su labor en el Derecho, bajo un escenario continuo de acoso contra las mujeres.“Lo ves en retrospectiva y quizá eso ocurrió hace 20 años y no existía la misma conciencia que la que ocurre ahora. (…) Ha habido grandes avances de las implicaciones de lo que es el acoso y las distintas violencias contra las mujeres”.La misoginia incluso la experimentó en su labor en Capacitación, al recibir en las evaluaciones comentarios fuera de contexto, halagos en un contexto de ‘micro machismo’.Aunado a que las mujeres igual transitan por un tamiz y en donde incluye prejuicios por la apariencia física y la personalidad; es decir, puntos no contemplados en un varón.Abundó que continúa pendiente una asignatura de los roles, y en donde prevalece el disuadir a las mujeres de seguir las carreras de ciencias.