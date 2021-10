“Sigue habiendo corrupción, no arriba, no en el Ejecutivo”: AMLO

Al denunciar que la corrupción imperó por mucho tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta práctica ya no se da en su administración.En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador sacó un pañuelo blanco y refirió que “sigue habiendo corrupción” pero no en el Ejecutivo.“Sigue habiendo corrupción, no en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco; pueden decir lo que quieran pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal”.“Y la corrupción se daba de arriba para abajo, por eso estamos limpiando de corrupción al Gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo”, expresó el Presidente.“Puede que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al Gobierno”, añadió.El Presidente López Obrador mencionó una “regla de oro”: cero corrupción y cero impunidad.Sobre el caso de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, el Presidente López Obrador mencionó que no establece relaciones de complicidad con nadie y “son otros tiempos”, además que no intervino para que siguiera su proceso judicial en libertad.“Es que ahora sí hay división y equilibrio de poderes. Antes, el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el Presidente. Entonces se quedó la costumbre de que el Presidente era omnímodo, todopoderoso y que los otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, eran apéndices”, dijo López Obrador.El Presidente mencionó también que en su gobierno ya no opera el Estado Mayor Presidencial, “un grupo de élite involucrado en acciones represivas”; y que ya no está la Policía Federal y se creó la Guardia Nacional.“Ya no hay, en Seguridad Pública, nadie como García Luna. O sea, para que nos entendamos, no somos lo mismo”, refirió López Obrador.Al mencionar la independencia de los tres Poderes, el Presidente señaló: “Yo lo que hago, si me llegan pruebas de que hay presunta corrupción en el gobierno, en una área, o un funcionario está cometiendo actos de corrupción, inmediatamente ordeno que se presente una denuncia a la Fiscalía. Es un asunto hasta de autoridad moral”.