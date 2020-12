“Sin pruebas”, Raquel fue detenida por asesinato de Rectora en Emiliano Zapata

La Fiscalía General de Veracruz no ha aportado ningún elemento de prueba para relacionar a Jully Raquel "N" en el homicidio de la rectora y propietaria de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez.



Lo anterior lo acusó Etelvina Garfias, madre de la mujer aprehendida por dicho delito el pasado 6 de noviembre, junto con Fernando Enrique “N”, ambos acusados del delito de homicidio doloso calificado.



De acuerdo con Estelvina Garfias su hija es un chivo expiatorio y el juez, Marco Antonio Rodríguez Lobato, no ha admitido evidencias de que su hija se encontraba trabajando en la Ciudad de México el día en que se perpetró el crimen.



En entrevista afuera del Juzgado de Control del Centro regional de Reinserción Social de Pacho Viejo, Coatepec, Etelvina Garfias, de ocupación intendente, rechazó cualquier vínculo de su hija con los hechos ocurridos el pasado 29 de junio de 2020, en Emiliano Zapata.



La mujer recalcó que no existe una afirmación contundente en contra de su hija e incluso el día de los hechos, Jully Raquel trabajó al lado de su padre realizando labores de jardinería en la Ciudad de México, de donde son originarios.



Etelvina refirió que a Jully Raquel la asocian con el homicidio debido a su trabajo temporal como chofer de Uber, sin saber cómo es que se relaciona ese empleo temporal con el homicidio.



Cabe referir que el pasado 29 de junio personas ingresaron a la Universidad Valladolid y asesinaron a María Guadalupe Martínez Aguilar en sus oficinas.



En entrevista, la madre de la imputada acusó que elementos de la Policía Ministerial golpearon a su hija al momento de su aprehensión, le cubrieron la cabeza con una bolsa y abusaron de ella, por lo que procedieron ante la Comisión de Derechos Humanos.



"La trajeron toda golpeada, toda mal, y la presentaron toda golpeada ante el Ministerio Público, la bañaron con agua fría y el médico le tuvo que vendar para que aguantara la audiencia (que tuvo lugar el 7 de noviembre).



“Mi hija fue aprehendida el 6 de noviembre, tiene en el penal 50 días, y por eso viajé de Ciudad de México para acá para ver a mi hija. Mi hija se encuentra mal, triste, porque se le culpa de una cosa que no tuvo nada que ver".



Enfatizó que el día de los hechos, 30 de junio, la joven trabajaba en labores de jardinería al lado de su padre en Ciudad de México.



"Ese día estuvo mi hija trabajando con una señora que tiene un jardín de niños, una escuelita, estuvo trabajando el 29 de junio y le llevaron plantas y mantenimiento en su jardín".



Dijo que existen incluso pruebas de que Jully Raquel trabajó ese día en Ciudad de México con conversaciones de WhatsApp, transferencias de dinero por la compra de material de jardinería, además del testimonio de una de las clientas.



"El Juez no quiso recibir ningún tipo de pruebas y ese día que la detuvieron, eran como 7 y cuarto de la noche e iba con sus hijos, los niños llegaron solos a mi casa porque los señores estos la jalonearon, la sometieron, la trasladaron a unas oficinas de Azcapotzalco y en menos de 30 minutos la volvieron a sacar con rumbo a Pacho Viejo".