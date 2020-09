“Somos perseverantes, no nos vamos a cansar”, promete AMLO a padres de normalistas desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a seis años de los hechos registrados en Iguala, Guerrero.



El titular del Ejecutivo federal aseveró que se sabrá lo que ocurrió con los estudiantes porque en su gobierno no se protege a nadie y no hay impunidad, además de que él no obedece a intereses de grupos políticos.



“Somos perseverantes y no nos vamos a cansar”, dijo el Presidente en Palacio Nacional frente a los papás y mamás de los 43 normalistas.



Como ejemplo de que se va a investigar a fondo el caso, el mandatario informó que ya hay órdenes de aprehensión contra elementos de las Fuerzas Armadas por su probable participación en este delito.



“Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado; eso es un avance, el que no exista encubrimiento”, dijo López Obrador, quien recordó además que en el sexenio anterior escuchó que no se podía juzgar al Ejército por este caso porque se iba a afectar su imagen.



Esta mañana, funcionarios del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de la República ofrecieron un informe sobre los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, donde advirtieron sobre las detenciones realizadas y los hallazgos para conocer el paradero de los estudiantes.



“Vamos a seguir adelante, ese es mi compromiso con la investigación y yo espero lo más pronto posible tener mejores resultados porque debe reconocerse que se ha avanzado”, dijo el Ejecutivo federal.