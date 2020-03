“Somos un buen Colegio con personas malas”: también exhiben acoso en la Prepa Juárez

Alumnas del Colegio Preparatorio de Xalapa, turno vespertino, protestaron este martes en contra de la violencia hacia las mujeres y denunciaron acoso dentro de la institución educativa.



“Quiero ser dueña de mi vida sin temor”, “No somos un mal Colegio, somos un buen Colegio con personas malas”, decían algunas de la pancartas que colocaron en el patio central del plantel, exhibiendo incluso al director de su turno, Francisco Javier Guiochin Hernández, quien les dice que “si no tienes pruebas, no te expreses”.



Al respecto, exalumnas de dicho Colegio expresaron que desde que ellas asistían a clases sabían de esta situación y también fueron víctimas de acoso.



"En quinto y sexto semestre me empecé a percatar de cosas que les pasaban a mis compañeras. El profesor Silva, que me daba biología, me abrazaba y yo sentía raro, hasta que llegué a cuarto semestre que me despedí de él me robó un beso".



"Ese mismo maestro me decía que tenía el cabello muy bonito y un día se me acercó y me dijo que tenía bonito mi cabello pero que le gustaba más yo", dijo.



Una de las afectadas afirmó que el director Guiochín Hernández siempre tuvo conocimiento de esta problemática sin hacer algo, pues les pedía evidencias de los casos.



"Si yo mandara 20 mensajes a las chicas para que me contaran, seguramente 18 me dirían algo. No hay ninguna denuncia, las chicas quisieron hacer el tendedero del acoso y el Director las quitó inmediatamente y les dijo que si no tenía pruebas que no hablaran", dijo.



Asimismo, consideraron que si no hay denuncias es por el miedo a represalias que pudiera tomar el Director del Colegio.



"Había mucho miedo a la represalias, porque si el Director tiene este tipo de conductas, obviamente va a tapar a los maestros, porque sabe que si se llevan a uno también se lo llevan a él".



Es preciso resaltar que mientras las exalumnas daban las declaraciones, personal del Colegio Preparatorio de Xalapa estaba pendiente de lo que decían y al finalizar, les fueron cerradas las puertas.