“Son chicanadas” que el INE votara para aplazar revocación de mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “chicanadas” y prácticas dilatorias, el que el Instituto Nacional Electoral (INE) proponga aplazar la consulta de revocación de mandato.En conferencia de prensa matutina en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, el Titular del Ejecutivo federal acusó que los consejeros electorales no son auténticos demócratas y sólo fingen serlo.“Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas”.Acompañado por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y por integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal llamó a esperar el resultado de la discusión hoy en el órgano electoral pero adelantó que aún queda la instancia del Tribual Electoral (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).“Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe llevarse a cabo la consulta sobre revocación de mandato, eso es lo más importante: que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe celebrarse la consulta”En este sentido, el Presidente López Obrador aseguró que lo demás no deja de ser secundario.“Si tiene dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato. El pueblo que es soberano, pone y quita. Y había la mala costumbre de quedarnos sólo con la democracia representativa y muy conchudamente apenas estaban eligiendo a gobernantes que ya se sentían intocables aunque cometieran actos de corrupción, había que aguantarlos, dañando al país”, dijo.Manifestó que con la consulta de revocación de mandato nadie se va a poder sentir “absoluto” y deseó que esto se aplique en todos los niveles “y que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en las manos: te portaste bien te apoyamos, te portas mal para fuera”.“Deberían de estar promoviendo los del INE este proceso democrático”, dijo.Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral discutirá y votará en sesión pública un proyecto de acuerdo, impulsado por el consejero presidente Lorenzo Córdova, en el que se propone posponer de manera temporal las actividades de la revocación de mandato por falta de recursos económicos.