¡Tarde libre! Usuarios, sin desvelarse, igual alcanzaron vacuna y se van satisfechos

Sin desvelarse, y sin acampar afuera de los módulos de atención, adultos mayores igual recibieron la vacuna contra el coronavirus en los 13 módulos de aplicación en Xalapa.



“Ya me vacuné, estoy bien vacunada, tardé casi media hora. El proceso fue rápido”, comentó una usuaria tras recibir el biológico en el Parque Deportivo “Colón”.



Alrededor del espacio público, los adultos y adultas mayores circulaban sin restricciones, toda vez que hasta las 18:00 horas se proporcionará el servicio de inmunización por parte del Gobierno de México por medio de la Secretaría de Bienestar.



Adentro de los módulos, los usuarios no pierden tiempo, algunos practican la activación física para evitar molestias por el tiempo de espera en una silla, y en muchos módulos se les brindó café.



"Yo estuve como dos horas, llegué como a las 11, y luego fue muy rápido el proceso y bien" destacó María del Socorro, quien había finalizado su tiempo de 30 minutos obligatorios para descartas reacciones.



"Fue muy rápido, bien organizado, fue muy buena" dijo otro usuario que no pasó más de 90 minutos de espera.



Eso sí: los usuarios deben portar los documentos requeridos, entre estos, el folio proporcionado en el portal único de registro, una copia visible de la credencial para votar, la CURP y comprobante de domicilio.



Poca espera tuvo Araceli Andrade, quien describió el proceso como muy ordenado, y que no demoró más de 90 minutos a la espera de recibir el biológico.