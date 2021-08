“Tenemos que hacer el trabajo de la Fiscalía, les pagan por estar sentados”

Familiares de desaparecidos criticaron que tengan que hacer el trabajo de la Fiscalía de Veracruz para que avancen las investigaciones.



"A nosotros no nos pagan, en la Fiscalía les pagan por estar sentados", dijo María del Carmen, abuela de Manuel de Jesús Hernández, desaparecido el 6 de julio del 2020.



Sobre su caso, comentó que han buscado en fosas y en brigadas, sin que hasta ahora las autoridades les den algún avance.



Junto con su hija, Patricia Hernández, han buscado al joven de 23 años pero el sentir generalizado es que los tratan como delincuentes, por ello esperan ser ellas quienes lo encuentren, así como a los demás desaparecidos, porque nadie más los busca.



"El Gobierno así es, no hace nada y tenemos que hacer el trabajo de la Fiscalía, de ellos, aquí seguimos en la lucha. Vamos a recorrer lo que es el mundo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Mi hijo desapareció el 6 de julio del 2020, hace un año, un mes, no hemos sabido y gracias a Dios sabemos que lo vamos a encontrar como Dios nos lo dé, seguimos en la lucha, hasta que Dios nos quite la vida", dijo Patricia.



Para Marisela López López, originaria de la comunidad indígena "Nuevo Ixcatlán" de Playa Vicente, en donde han desaparecido más de 20 personas sin que eso llame la atención de la Fiscalía, el trato con las autoridades ha sido difícil, tanto la familia como sus desaparecidos son tratados como delincuentes.



Su esposo Miguel Ángel Guadalupe Vázquez, desaparecido en el 2019, no estaba ligado a la delincuencia, además de buscarlo, ha tenido que probar que es inocente.



"Es un día que no debería existir, que no deberíamos manifestarnos, no deberíamos salir a las calles a pedir justicia. Desgraciadamente han tachado a los desaparecidos como delincuentes pero hoy la sociedad se da cuenta que no todos son delincuentes, son personas inocentes que tal vez estaban en el lugar equivocado, pasaron donde no deberían de pasar", dijo.