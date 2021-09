“Tenemos que ser científicos, no mediáticos”, dice Cuitláhuac sobre vacunar a menores

Una vez más, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que no se vacunará a menores de edad que ganen amparos a menos que las farmacéuticas envíen las dosis indicadas para dicho sector de la población.



Luego de que una niña de Xalapa que padece diabetes se hiciera viral por el reclamo público que hizo mediante un video en redes al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, el Mandatario explicó que su administración sería irresponsable si procediera a vacunar a menores sólo por la presión mediática.



“En estas cosas tenemos que ser científicos, no mediáticos”, dijo.



Además, señaló que si algo ocurriera, un Juez como los que han otorgado amparos no se haría responsable, sino los médicos que apliquen la dosis.



“Discúlpenme, estoy a cargo de la salud de los veracruzanos (…) En esta circunstancia, las farmacéuticas deben enviar etiquetada la vacuna para menores de edad y una autoridad con la responsiva y con todo gusto vacunar”, dijo.



Asimismo, el Gobernador advirtió por ello que el médico que aplique la dosis a niños sin autorización tendrá que enfrentar las consecuencias y se le deberá retirar su licencia.



Información completa más tarde...