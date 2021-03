“Tenemos vacunas para todos”, garantiza Cuitláhuac a veracruzanos

Ante reportes de desabasto en módulos de la ciudad de Veracruz este martes, que después fueron desmentidos , el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que habrá vacunas contra COVID “para todos” los adultos mayores de éste y los demás municipios a donde lleguen las jornadas de vacunación.“Tenemos para todos los adultos mayores del puerto de Veracruz, tenemos ultracongelador a la mano, personal, los lugares”.“No hay necesidad de hacer colas desde un día antes, etcétera, el trámite sigue siendo el mismo, tenemos garantizado para toda la gente (…) nadie se va a quedar sin vacunar en ningún lado, tenemos vacunas para todos”, dijo.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario se refirió a lo ocurrido este martes en el módulo del Club de Leones del municipio porteño, donde se comenzó a decir a las personas formadas que regresaran a sus casas pues ya no había vacunas.García Jiménez confirmó que efectivamente se acabaron las vacunas por unos momentos pero se hizo una pausa para traer más y continuar con la jornada, comentando que desconoce con qué intención comenzó a difundirse en el mismo sitio que ya no había.“Cuando se llevaron los lotes a cada módulo se tuvo que cuidar el aspecto técnico, no podemos llegar a un lugar con un lote muy grande y que nos sobren vacunas porque se están sacando del congelador (...)”.“Eso implica que se destinen lotes de cierta cantidad y si hicieran falta, se hace una pausa y se mandan más”, dijo sobre los módulos que pudieran verse rebasados.Por otra parte, el Gobernador informó que de 50 mil 440 dosis de la vacuna de Sinovac se han aplicado 8 mil 890, que se distribuyen en 60 puntos de 21 municipios como Acultzingo, Agua Dulce, Astacinga, Carlos A. Carrillo, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Cuitláhuac, Filomeno Mata y Jamapa, entre otros.Con este lote, se lleva un avance del 17.62 por ciento.Mientras que en la ciudad de Veracruz, de 62 mil 400 vacunas de Pfizer, ayer martes se aplicaron más de 11 mil 65 dosis, lo que el Gobernador calificó como “un día exitoso”.“Depende del tipo de vacuna y los lotes nos determinan como y en dónde se deben aplicar”, dijo el Gobernador reiteró que están dirigidas a los adultos mayores que son los más vulnerables.“Son adultos mayores, deben ser para todos, que se trate de hacer el mayor orden posible, entendemos que hay mucha expectativa de la gente, pero se tiene que hacer en orden”, reiteró.El mandatario señaló que en Veracruz Puerto, al aplicarse la fórmula de Pfizer, se requerirá una segunda dosis entre 35 a 42 dias, por lo que pidió paciencia ante la captura de datos que se necesita de los beneficiarios.