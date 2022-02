“¡Tengo miedo!”: Periodista de Sayula clama ayuda tras ser señalado por homicidio

El reportero de Diario del Istmo, Santos López Celdo, negó las acusaciones en su contra tras ser implicado el homicidio del joven Octavio Acosta, secretario de la Alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas.Fue la propia Edil quien este mismo domingo señaló públicamente al reportero, afirmando que amenazó a su Secretario mientras supuestamente presumía ser parte del crimen organizado. Además, exigió su captura para que sea investigado, criticando que llegó al lugar del crimen “a los dos minutos” para grabar.Al respecto, a través de una transmisión en vivo, Santos López explicó que, hace algunos días, el Secretario de la Alcaldesa morenista lo había acosado mientras realizaba su trabajo periodístico."Anuncié que este lunes yo haría una denuncia contra este espionaje y acoso, seguramente enviado por la Presidenta Municipal, lamentablemente hoy fue asesinado...y tras el crimen la Alcaldesa hizo unas declaraciones temerarias e infundadas totalmente."He sido 28 años reportero, actúo de forma profesional como hoy lo hice cuando acudí al lugar y llegué y había mucha gente, no fui el primero o el único", dijo.Por ello, ante los señalamientos de la Alcaldesa, hizo un llamado a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión, a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y Marco Antonio Martínez Amador, además del gobernador Cuitláhuac García y el presidente Andrés Manuel López Obrador.Además, aludió que la Alcaldesa estaría involucrada en actos ilícitos, urgiendo por ello el protocolo para su protección personal."¡Tengo miedo porque en Sayula todos saben, en vox populi, cómo llegó Lorena al cargo! El miedo que tiene la gente a contradecirle... ¡Tengo miedo Presidente, Gobernador! Pido a la CEAPP que inicie el protocolo correspondiente de seguridad y me ayude porque tengo miedo por mi, por mi familia, esposa e hijos que nos dedicamos al comercio y niego cualquier vínculo con la delincuencia organizada y este homicidio. Responsabilizo a Lorena de lo que me pase o a mi familia", dijo entre lágrimas y con la voz cortada.Finalmente, dijo estar dispuesto a declarar a quien se lo solicite.