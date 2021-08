“Tengo miedo pero las clases son para bien”, dicen papás veracruzanos

Porque son grupos reducidos, porque es necesario y porque los niños “ya querían regresar”, fueron las respuestas de algunos padres de familia que vencieron el miedo al COVID-19 y decidieron que sus hijos retornaran a las aulas con todas las medidas sanitarias correspondientes.



A las 6:40 de la mañana de este lunes, inició el movimiento de personas en la avenida Avila Camacho de Xalapa, donde los padres de familia llevaron a sus hijos de secundaria al inicio del ciclo escolar 2021-2022.



Los más entusiasmados eran los menores que ingresaban a la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 3, para pasar los filtros sanitarios y los protocolos correspondientes.



Fueron madres y padres, quienes al ser cuestionados reconocieron que a pesar del miedo por la pandemia, decidieron que el regreso a las aulas era lo mejor, pero además necesario.



“Considero que las clases en línea no son tan favorables, cuando vine a inscribir a mi hija me di cuenta que las medidas son favorables, igual con su papá tomamos esa decisión, en línea las horas y lo que aprenden es poco, ella necesita incorporarse poco a poco, de hecho se puso muy contenta cuando le dijimos que viniera a la escuela", expresó Iveth Huerta, mientras dejaba a su hija en la puerta del plantel.



Otra madre de familia de nombre Maribel Rodríguez, refirió que ha sido difícil este periodo de pandemia, “tengo miedo pero me animo porque las clases son para bien de mi hija, también que los grupos son reducidos, aquí estudió mi hijo y es una escuela organizada”.



En otro sentido, fueron los alumnos quienes pidieron asistir a clases, por lo que los padres accedieron, corroborando que se aplicarían los filtros necesarios.



“Le dije a mi hija que siguiera en línea, pero ella dijo que quería venir y aquí está”, comentó Laura Edith Sánchez, al agregar que conocen a varias personas que han tenido COVID, pero su hija pidió asistir.



De igual modo, Rafael Cayetano, dijo que la decisión fue difícil pero “alguna vez tenía que pasar” y su hija ya quería regresar a clases. “Ya estaba chocada en casa porque no le gustan las clases en línea, prefiere presenciales, por eso también la decisión de venir".



También, hubo padres que decidieron asistir y observar si se aplicaban las medidas sanitarias, antes de dejarlos.



“Nos comentaron que es una semana presencial y dos en pausa, a partir de ahí vamos a decidir si continúa viniendo, mi hijo está emocionado porque ingresa al primer grado", comentó Luis Fernando Cubillas.



Zaida Escobar, expresó que su hijo tenía muchos deseos de asistir, “cuando le platiqué la forma en que se iban a organizar nos pareció bien, la selección de 14 alumnos por grupo me dio confianza, más que nada él ya quería incorporarse, lo platicamos mucho, creo ya son más responsables”, además sostuvo que es importante recordarles a los menores en casa las medidas sanitarias, todos los días.



En la entidad, más de 10 mil planteles abrieron sus puertas en Veracruz, arrancando el ciclo de manera híbrida.