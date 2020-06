"Tengo respeto por Yeidckol y creo en su honestidad", dice Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que cree en la honestidad e integridad de la exdirigente de su partido, Yeidckol Polevsnky, luego de que se diera a conocer que reiniciaron una auditoría en su contra por supuestamente pagar remodelaciones que nunca se llevaron a cabo en inmuebles.



“Tengo respeto por Yeidckol y deseo que todo salga bien y que se aclare todo, creo en su honestidad, la conozco y es una mujer íntegra, por eso hago votos para que rápido se aclare todo”, dijo en conferencia de prensa virtual.



Monreal aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no se mete en asuntos del partido” y sólo deseó que la dirigencia actual, representada por Alfonso Ramírez Cuéllar, enfrente con responsabilidad ese desafío.



“El Presidente no se mete en asuntos del partido, serán los dirigentes del partido los que decidan. Creo que es conveniente que el partido pueda asumir con responsabilidad los desafíos a los que se está enfrentando”, añadió.



Respecto a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Monreal aseguró que no se ha decidido si Mónica Fernández Balboa se quedará en la misma y la decisión se definirá hasta agosto, dentro del grupo parlamentario de la mayoría.



“No hemos decidido, el grupo de Morena lo va a resolver presencialmente hacia el mes de agosto, no nos corre la prisa, tenemos una muy buena presidenta, Mónica Fernández ha hecho muy buen trabajo y ha actuado a la altura de las circunstancias”, dijo.