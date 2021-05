“Tiempo Mexicano”: 50 años después” (II)

En Tiempo Mexicano (1971), Carlos Fuentes comenta que el mito de Quetzalcóatl fue el que sembró maíz en la tierra y la sospecha en las almas de los indígenas de que para que haya vida, lo que nace debe morir. Y ello se refleja en sus rituales y arte que representa a la serpiente emplumada que se devora a si misma o en símbolos donde el tiempo y el espacio no reflejan una secuencia lineal porque la manutención del cosmos requiere la circularidad que significa el regreso al origen; porque se asume que hay misterios que no se pueden explicar racionalmente.



El manejo experto del mundo indígena sobre la naturaleza y su profundo conocimiento del cosmos con respecto a la producción agrícola, urbanismo, organización social, rituales y expresiones artísticas implicaban una elaborada anticipación del futuro y una compleja gestión del tiempo. Entonces, ¿qué procesos de nuestra historia nos condujeron a asumir que el mañana puede ser ayer y el hoy puede ser mañana? Fuentes trata de explicarse una parte de ese enigma afirmando que aplazamos las cosas hasta el día siguiente para impedir que el futuro intruya en la sagrada totalidad del hoy. Lo expresa así: “El instante es retenido y eternizado dentro de su fugacidad… La nostalgia del paraíso perdido y la imposibilidad del paraíso futuro en el presente deja a la mayor parte de los mexicanos sin más posibilidad que la del paraíso en el instante”.



¿Será que nuestra pesada incertidumbre sobre el mañana nos conduce a la severa calificación que Fuentes desnuda con las siguientes palabras?: “Que otros se ocupen de mis problemas, yo soy incapaz de resolverlos”. ¿Será una de las razones para explicar nuestra recurrencia al poder vertical paternalista que es propio del mundo religioso y que ha estado presente en la colonia, la dictadura porfirista, la revolución institucionalizada y que ha obstaculizado la horizontalidad democrática?.



Carlos Fuentes nos recuerda que a inicios del siglo pasado los defensores del Porfiriato afirmaban: "Los mexicanos son incapaces de gobernarse a sí mismos democráticamente; necesitan un padre benévolo que los guíe y que aplique flexiblemente el sentido general de la ley”.



La actitud de subsistencia mediante donativos del gobierno y la apatía por adueñarnos de nuestro propio destino contrasta radicalmente con el descomunal esfuerzo nacional que significó transitar de un país eminentemente rural a uno urbano, en menos de un siglo, o de un país exportador de materias primas y productos agrícolas, a otro de múltiples exportaciones que incluyen manufacturas complejas, en tan sólo treinta años.



Tales esfuerzos colectivos llevaron a que el país se convirtiera en la decimotercera economía más grande del mundo, aunque ello conllevó también improvisaciones, intereses contrarios al bien común, desequilibrios y una terrible desigualdad social expresada en las multitudinarias zonas conurbadas marginadas y en el abandono del campo. Si el buen trabajo del mexicano es apreciado aquí y en el extranjero, ¿por qué hemos sido incapaces de crear las condiciones para construir una sociedad próspera, justa, participativa, con una creciente calidad de vida para todos?



Carlos Fuentes devela parte de la razón: “El desarrollo no consiste sólo en el crecimiento del producto bruto, sino que significa el desarrollo de todas las posibilidades de cada individuo… La utopía puede cumplirse en un ahora concreto”. Y en esa tarea involucra al Estado con la suma consensuada de los poderes e instituciones que congrega, a la sociedad civil y a todo mexicano que crea que México está llamado a ser una nación fuerte, conformada por individuos, programas e instituciones fuertes, cuyo empoderamiento se basa en el reconocimiento del talento, el conocimiento especializado, así como del papel trascendente de la cultura y la organización social.



Es por ello que su convocatoria para la verdadera transformación implica el desarrollo pleno de cada ciudadano mexicano en lo individual, así como la acción colectiva orientada por metas comunes y apoyada en la fuerza de toda la sociedad. Es una convocatoria que no es sectaria, y aunque genérica, busca asegurar aliados:



“Organicémonos, pues sólo en la organización podrán multiplicarse los nuevos dirigentes, los nuevos intelectuales que hoy viven aislados, sin salida para sus energías, sin objetivos para sus aportaciones… Dejemos de ser, todos, nadie; seamos, todos, alguien. Construyamos, todos juntos, una nueva convivencia mexicana, más justa y más libre…”



En 1994, después de la apertura del Tratado de Libre Comercio, del levantamiento Zapatista y de los cruentos asesinatos políticos, Carlos Fuentes revisa postulados ante la enorme “herida mexicana” causada por el binomio falta de democracia y falta de desarrollo, actualizando su balance al que titula Nuevo Tiempo Mexicano (1994). Ahí señala que ambos vacíos han producido un quiebre de adhesiones, la erosión de los lazos sociales, una herida abierta que sólo puede cerrarse si se enfrentan cabalmente los problemas de fondo: Debemos recobrar la patria. Terminó la época de las ilusiones, la grandilocuencia y la soberbia. Llegó la hora del trabajo, de la modestia y del Alka Seltzer colectivo”.



Y aunque reconoce el valor de las políticas que controlaron la inflación, que liberaron al Estado de cargas innecesarias, que obtuvieron superávits presupuestales sucesivos y que abrieron una economía cerrada y sobreprotegida al libre comercio y a la integración internacional, alerta sobre consecuencias de una globalización que podría conducir al país tanto a un futuro promisorio como a uno clausurado:



“Nuestro crecimiento depende de nuestro trabajo, y con TLC, nuestra soberanía depende de nosotros mismos… No busco en el nacionalismo la defensa de la nación… Pero si busco la defensa de la sociedad, de la cultura y de quienes hacemos una y otra, como proyectos nacidos de nuestra imaginación y de nuestra voluntad, de nuestra memoria y de nuestro deseo”. En la siguiente entrega comentaré los detalles del programa.