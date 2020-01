“Todo mi respaldo a ella”: Gobernador defiende labor de Fiscal de Veracruz

Criticando la labor del anterior fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió y respaldó a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, públicamente criticada tras revelar que es prima de Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, operadora del crimen organizado.



En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario incluso aseguró que procederán contra “La Jefa” en el momento que tengan indicios contra ella, sin descartar que ya esté siendo investigada.



Además, cuestionado sobre la presunta relación empresarial que los padres de ambas mantienen, desmintió esta relación ya que sostuvo que desde hace 30 años falleció el padre de Guadalupe Hernández, por lo que no puede existir dicha sociedad.



“Todo mi respaldo a ella”, dijo el Gobernador sobre Hernández Giadáns al aclarar que serán considerados sus resultados y no habrá consideraciones para ningún familiar ni amigo que viole la ley.



De igual modo, reiteró que Verónica Hernández, cuenta con todo el respaldo del Gobierno de Veracruz, pues además, pasó los exámenes de control y confianza.



“Nosotros fuimos enterados que presentó el examen de confianza y el resultado que tuvo del Congreso no le impide nada, cumple totalmente con ese requisito, aplaudo que la Fiscal se conduzca con la verdad. Su trabajo limpio, transparente, ha entregado buenas cuentas, con ese trabajo, todo mi respaldo para ella, si seguimos así, vamos a seguir atrapando a criminales”, explicó y recordó que en la pasada administración de la Fiscalía no era así.



En la conferencia de prensa y después de una semana de la comparecencia de la encargada de la despacho de la FGE, el mandatario veracruzano se refirió de manera pública al parentesco que reconoció Veronica Hernández con “La Jefa”, presunta operadora de una organización criminal.



“No tiene ninguna relación, más que la familiar, no se escoge a la familia, no tiene ninguna relación con La Jefa”, dijo y mencionó que las investigaciones en ese tema continúan.



En este punto, el ejecutivo estatal aseveró que desde la llegada de Veronica Hernández a la Fiscalía, obtuvo resultados y la relación del Estado es institucional.



“Nosotros debemos tener una relación institucional con la Fiscalía del Estado. Sí influye lo que suceda en la Fiscalía, me baso en resultados, ¿qué resultados se tenían con el pasado Fiscal prófugo de la justicia? Tenía más de 100 carpetas escondidas, más de 100 órdenes de aprehensión escondidas, dando oportunidad a que delincuentes estuvieran en libertad.



“Tal es el caso de La Liebre (presunto líder de Los Zetas), en la pasada administración ofrecieron una recompensa y la orden de aprehensión ni siquiera la tenían. Con la llegada de la fiscal, hemos agarrado a delincuentes importantes, a peces gordos, no charales; en el sur agarramos a un jefe de plaza, hace una semana agarramos a una jefa de plaza e Córdoba”, detalló.



También, García Jimenez fue claro al desmentir que el padre de Hernández Giadiáns y el de “La Jefa” tengan una sociedad comercial en una empresa de transporte, pues el padre de una tiene 30 años de fallecido, por lo que nuevamente reiteró que la postura de la fiscal es decir la verdad.



“Lo que ella dijo es cierto y lo está cumpliendo, ni familiares, ni amigos que infrinjan la ley, tendrán ningún tipo de consentimiento, deberá enfrentar la ley, eso lo ha cumplido la fiscal, por eso mi respeto a la fiscal por sus resultados”, explicó.



Finalmente, al ser cuestionado respecto a que “La Jefa” fue liberada a la semana que llegó Hernández Giadiáns a la FGE, el mandatario dejó en claro que la orden la dio un juez, por lo que fue competencia del Poder Judicial y en ello nada tiene que ver la FGE y mucho menos Veronica Hernández Giadáns.