“Todo un robo”: En redes, se unen al reclamo contra el carero Libramiento de Xalapa

Por redes sociales, lectores de alcalorpolitico.com se unieron a los reclamos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) por el alto costo del libramiento Xalapa-Banderilla-Perote que opera la empresa Concesionaria Autopista Perote Xalapa, S.A de C.V. (COPEXA).Y es que por usar la autopista Perote-Banderilla o el Libramiento de Xalapa, los automóviles deben pagar 154 pesos y las motocicletas 77 pesos, de las cuotas más caras del país.Al respecto, la AMOTAC afirmó que por estos costos, los tráileres siguen pasando por la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, aunque dañan el camino, demandando incluso que el Libramiento sea de libre paso.“La avenida está maltratada porque se sigue permitiendo el paso de doble remolque, porque Xalapa no es adecuada para este tipo de transporte, pero como es caro (el Libramiento), ¿qué hacemos?”, dijo Juan Ciro Durán, consejero de la Alianza de Transportistas.Por su parte, por redes sociales, algunos hicieron eco de estas quejas, exhibiendo que incluso los traileros tienen que pagar “mochadas” al pasar por la capital.“Hay que ser unidos, cuando paren un tráiler hay que pararse a ayudarlo al trailero ya que les cobran una excesiva mochada para dejarlos ir. Mejor que bajen los precios en el Libramiento, de casetas”, publicó en Facebook el usuario Jesús.“Tanto como (hacer el Libramiento) gratis, no creo, porque es pista y como toda pista siempre van a cobrar… pero sí deben reducir demasiado los costos ya que son excesivos y eso orilla a que pasen por la ciudad poniendo en peligro muchas vidas y dañando la infraestructura local”, escribió Luis.“Para todos es una exageración los costos de peaje en Veracruz; todo un robo”, dijo Carlos Rodolfo.“Deberían cobrar lo justo, sólo son pinches 20 kilómetros”, escribió Paul.“Es verdad, están carísimas las casetas de Corral Falso y la de Perote”, “Es negocio del Gobierno y prestanombres”, “154 por auto sólo por pasar por la caseta de Las Vigas, todo un robo”, “Que sea libre sin pagar nada”, “¡Totalmente de acuerdo!”, comentaron otros en apoyo a los transportistas.Por su parte otros criticaron a los traileros, señalando que han causado accidentes en la capital o afirmando que la autopista no tendría por qué ser gratis.“Ninguna carretera es gratis, su trabajo tampoco lo hacen de gratis, ya que le paren”, “están en su derecho, al igual que en la obligación de respetar los horarios de tránsito en la ciudad”, “lástima que en los comentarios no aceptan fotos… para poner todas las fotos de los accidentes que han ocasionado todos los transportistas de AMOTAC”, escribieron.