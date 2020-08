“Todo Veracruz está lleno de baches”, reprochan a Alcaldía porteña

Con las calles llenas de hoyos y en algunas partes más baches que pavimento, transitan los automovilistas la colonias de la zona norte de la ciudad de Veracruz.



En el fraccionamiento Ponti, los automóviles prácticamente ruedan de hoyanco en hoyanco, dejando daños en sus vehículos.



“Esto no tiene fin, todo Veracruz está lleno de baches, no se qué material usen pero está lleno de hoyos... Nomás medio bachean", dijo el ciudadano Horacio Colorado.



Con las lluvias, aseguran que la situación está peor debido a que se forman lagunas que les impiden sortear los hoyos.



En la zona de Río medio, los automovilistas afirman que apenas hace un mes, el Ayuntamiento de Veracruz bacheó algunas partes pero duró poco más de una semana.



"Apenas arreglan un hoyito y ya y lo demás ahí está igual, se lleva uno llantas, suspensión, mira cómo está, eso es una laguna siempre, ahorita se puede pasar porque se ve pero con las lluvias no se ve, un pedacito arreglaron y así no sirve", dijo David Pascual.



Las afectaciones a los automóviles son constantes, gastos que deben asumir porque el Ayuntamiento porteño no se hace cargo de los daños por baches.